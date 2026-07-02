El juego Cinder City se convierte en una verdadera prueba para los PC: 64 GB de RAM

Los requisitos técnicos en la industria de los videojuegos están creciendo rápidamente, pero el nuevo proyecto del estudio Big Fire Games ha superado todas las expectativas. El futuro juego llamado Cinder City sorprende incluso a los usuarios con los equipos de gaming más potentes debido a sus requisitos de sistema. La cantidad de recursos exigidos para un funcionamiento estable es varias veces superior a los estándares modernos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, se requieren al menos 32 GB de memoria RAM para ejecutar Cinder City. En los requisitos recomendados, esta cifra se fija en 64 GB. Este es un caso poco común incluso para los juegos más exigentes del mercado actual, convirtiendo al proyecto en un auténtico "devorador de memoria".

Capacidades técnicas y potencia gráfica

El juego no se limita solo a la memoria RAM. Mientras que en los requisitos mínimos se indica una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2060, para obtener gráficos de alta calidad y un gameplay fluido se requiere una RTX 4060 y un procesador Ryzen 7 7800X3D. Tales exigencias demuestran que el juego es visualmente muy rico y complejo.

Según la información de la plataforma Steam, Cinder City es un shooter cinematográfico en tercera persona con mundo abierto ambientado en una ciudad de Seúl en el futuro cercano. El proyecto se está creando con el motor Unreal Engine 5. Normalmente, los juegos en este motor son conocidos por cargar mucho la GPU, pero en el caso de Cinder City, el énfasis recae en la capacidad de la RAM.

¿Prudencia de los desarrolladores o problema de optimización?

Según los expertos, requisitos tan altos pueden tener dos causas. Primero, los desarrolladores podrían buscar asegurar una reserva de memoria para cargar simultáneamente una gran cantidad de objetos en el mundo abierto. Por otro lado, esto podría indicar que el juego aún no está totalmente optimizado.

Por ahora, no se ha anunciado la fecha de lanzamiento oficial de Cinder City. No obstante, este proyecto está generando intensos debates entre los entusiastas de los juegos de PC. Esta noticia también es relevante para los gamers uzbekos, ya que 64 GB de RAM no son todavía un estándar ni siquiera en muchas estaciones de trabajo profesionales.

En conclusión, si estos requisitos no cambian, se espera que Cinder City quede en la historia como uno de los juegos más exigentes en recursos de los próximos años. Los usuarios tendrán que pensar en actualizar sus dispositivos antes del lanzamiento del juego.