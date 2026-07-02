El rendimiento de la Steam Machine puede variar hasta un 15 % debido a la configuración de la memoria

Se ha revelado que las consolas de juegos Steam Machine de Valve presentan diferencias de rendimiento notables a pesar de ser el mismo modelo. Según Ixbt.com, esta diferencia alcanza el 15 % en algunos juegos e incluso el 20 % en tareas específicas. La causa principal de esta anomalía es la diferencia en los módulos de RAM instalados. Así lo informa Ixbt.com informa .

El hecho es que las consolas Steam Machine se venden en dos configuraciones: en el primer caso, se instala un solo módulo de 16 GB, y en el segundo, dos módulos de 8 GB. Desde un punto de vista técnico, un solo módulo hace que la memoria funcione en modo de canal único, mientras que dos módulos proporcionan el modo de doble canal. El modo de doble canal suele destacarse por una mayor velocidad de transferencia de datos.

Resultados de las pruebas en juegos

Las pruebas realizadas por Gamers Nexus demostraron que, cuando la carga en la GPU es muy alta, la diferencia entre los modos de memoria es casi imperceptible (menos del 1 %). Sin embargo, la situación es completamente diferente en los juegos modernos que dependen más del CPU. Por ejemplo, en Starfield y Resident Evil 4, el rendimiento varió entre un 3 y un 4 %, mientras que en Baldur's Gate 3, esta cifra se acercó al 9 %.

El caso más interesante se observó al reducir los ajustes gráficos. En resolución Full HD con ajustes bajos, la diferencia de rendimiento en Baldur's Gate 3 aumentó hasta un 15,3 %. Esto significa que, en condiciones donde la potencia general del sistema no es muy alta, la configuración de la memoria afecta directamente a la fluidez del juego.

La diferencia es notable no solo en los juegos, sino también en las tareas cotidianas. Por ejemplo, al trabajar con el archivador 7zip, el modo de doble canal fue casi un 20 % más rápido que el de canal único. Aunque este indicador no es primordial para una consola de juegos, da una idea de la eficiencia general del dispositivo.

Causa y solución del problema

También se reveló por qué Valve tomó esta decisión. Según los informes, la empresa no pudo adquirir una cantidad suficiente de módulos de memoria idénticos en el mercado. Para no detener el proceso de producción, se vieron obligados a utilizar cualquier módulo de memoria compatible disponible en ese momento.

La buena noticia para los usuarios y entusiastas de este dispositivo es que la Steam Machine se basa técnicamente en la arquitectura de PC. Esto significa que si un usuario descubre que su dispositivo tiene un solo módulo de 16 GB, puede reemplazarlo fácilmente por dos módulos de 8 GB o actualizar el sistema de memoria de forma independiente. Esto permite aumentar significativamente la tasa de cuadros por segundo (FPS) en los juegos.