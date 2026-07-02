Milan y Zlatan Ibrahimovic se mueven por el fichaje de Virgil van Dijk

El club italiano del Milan está preparando uno de los movimientos más impactantes del mercado de verano. La directiva de los "Rossoneri", específicamente por iniciativa del asesor del club Zlatan Ibrahimovic, tiene como objetivo traer al equipo al capitán del Liverpool, Virgil van Dijk. Se espera que este traspaso sea la base de una nueva era para el gigante italiano. Así lo informa Goal.com.

Según el diario La Gazzetta dello Sport, tras cerrar el fichaje del delantero Goncalo Ramos por 70 millones de euros, el Milan ha centrado toda su atención en reforzar la línea defensiva. El propietario del club, Gerry Cardinale, y Zlatan Ibrahimovic ven al experimentado defensa neerlandés como una figura central en el proyecto del nuevo entrenador Ruben Amorim.

La elección de Ibrahimovic y los cambios en el Liverpool

Zlatan Ibrahimovic ha pedido personalmente a la directiva del club que presenten una oferta audaz por Virgil van Dijk. En su opinión, un defensa central líder y experimentado como Van Dijk es la pieza clave necesaria para devolver al Milan a la cima del fútbol europeo. El periodo de grandes cambios que atraviesa actualmente el Liverpool podría beneficiar a los italianos.

El equipo de Merseyside ya ha perdido a leyendas del club como Mohamed Salah y Andrew Robertson. Además, Ibrahima Konaté habría acordado unirse al Real Madrid como agente libre. En tal situación, es natural que el Liverpool no quiera dejar marchar a su capitán, pero el hecho de que el contrato de Van Dijk esté llegando a su fin crea una oportunidad para el Milan.

Situación financiera y alternativas

La compañía de inversión RedBird está estudiando actualmente los aspectos financieros de este traspaso. Van Dijk ha disputado 374 partidos con el Liverpool, anotando 36 goles, y ha demostrado ser uno de los mejores defensores del mundo. Durante su trayectoria en Inglaterra, ha ganado la Champions League, la Premier League y otros prestigiosos trofeos.

Si el traspaso de Virgil van Dijk no se concreta, la directiva del Milan tiene preparada una alternativa. Según esta, el defensa del Sporting CP, Goncalo Inacio, podría ser ofrecido al equipo por 40 millones de euros. Sin embargo, el defensa neerlandés sigue siendo el objetivo principal para Ibrahimovic y Ruben Amorim.

Por su parte, se espera que la directiva del Liverpool haga todo lo posible por retener a Van Dijk ante las bajas en su línea defensiva. El club inglés no quiere perder a varios de sus jugadores estrella al mismo tiempo, lo que indica que las negociaciones serán bastante difíciles.