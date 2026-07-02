Milan y Zlatan Ibrahimovic se mueven por el fichaje de Virgil van Dijk

·45·Deportes
Milan y Zlatan Ibrahimovic se mueven por el fichaje de Virgil van Dijk

El club italiano del Milan está preparando uno de los movimientos más impactantes del mercado de verano. La directiva de los "Rossoneri", específicamente por iniciativa del asesor del club Zlatan Ibrahimovic, tiene como objetivo traer al equipo al capitán del Liverpool, Virgil van Dijk. Se espera que este traspaso sea la base de una nueva era para el gigante italiano. Así lo informa Goal.com.

Según el diario La Gazzetta dello Sport, tras cerrar el fichaje del delantero Goncalo Ramos por 70 millones de euros, el Milan ha centrado toda su atención en reforzar la línea defensiva. El propietario del club, Gerry Cardinale, y Zlatan Ibrahimovic ven al experimentado defensa neerlandés como una figura central en el proyecto del nuevo entrenador Ruben Amorim.

La elección de Ibrahimovic y los cambios en el Liverpool

Zlatan Ibrahimovic ha pedido personalmente a la directiva del club que presenten una oferta audaz por Virgil van Dijk. En su opinión, un defensa central líder y experimentado como Van Dijk es la pieza clave necesaria para devolver al Milan a la cima del fútbol europeo. El periodo de grandes cambios que atraviesa actualmente el Liverpool podría beneficiar a los italianos.

El equipo de Merseyside ya ha perdido a leyendas del club como Mohamed Salah y Andrew Robertson. Además, Ibrahima Konaté habría acordado unirse al Real Madrid como agente libre. En tal situación, es natural que el Liverpool no quiera dejar marchar a su capitán, pero el hecho de que el contrato de Van Dijk esté llegando a su fin crea una oportunidad para el Milan.

Situación financiera y alternativas

La compañía de inversión RedBird está estudiando actualmente los aspectos financieros de este traspaso. Van Dijk ha disputado 374 partidos con el Liverpool, anotando 36 goles, y ha demostrado ser uno de los mejores defensores del mundo. Durante su trayectoria en Inglaterra, ha ganado la Champions League, la Premier League y otros prestigiosos trofeos.

Si el traspaso de Virgil van Dijk no se concreta, la directiva del Milan tiene preparada una alternativa. Según esta, el defensa del Sporting CP, Goncalo Inacio, podría ser ofrecido al equipo por 40 millones de euros. Sin embargo, el defensa neerlandés sigue siendo el objetivo principal para Ibrahimovic y Ruben Amorim.

Por su parte, se espera que la directiva del Liverpool haga todo lo posible por retener a Van Dijk ante las bajas en su línea defensiva. El club inglés no quiere perder a varios de sus jugadores estrella al mismo tiempo, lo que indica que las negociaciones serán bastante difíciles.

MilanLiverpoolVirgil van DijkZlatan IbrahimovicFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Milagro belga: Youri Tielemans y Romelu Lukaku fueron héroes ante SenegalMilagro belga: Youri Tielemans y Romelu Lukaku fueron héroes ante SenegalHoy, 03:54Bélgica elimina a Senegal en la prórroga y avanza a los cuartos de finalBélgica elimina a Senegal en la prórroga y avanza a los cuartos de finalHoy, 03:51Roberto Martinez: Luka Modric y Cristiano Ronaldo están por encima de la opinión públicaRoberto Martinez: Luka Modric y Cristiano Ronaldo están por encima de la opinión públicaHoy, 02:54Harry Kane salva a Inglaterra: Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic elogian al delanteroHarry Kane salva a Inglaterra: Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic elogian al delanteroHoy, 01:53Tottenham realiza un traspaso récord: Sandro Tonali rumbo a LondresTottenham realiza un traspaso récord: Sandro Tonali rumbo a LondresHoy, 01:40Harry Kane salva a Inglaterra: Declan Rice reconoce la maestría del capitánHarry Kane salva a Inglaterra: Declan Rice reconoce la maestría del capitánHoy, 01:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev