Roberto Martinez: Luka Modric y Cristiano Ronaldo están por encima de la opinión pública

El seleccionador de la selección portuguesa, Roberto Martinez, expresó una alta opinión de dos leyendas del fútbol mundial —Cristiano Ronaldo y Luka Modric—, calificándolos como verdaderos iconos del deporte moderno. Según el especialista, estos dos honorables futbolistas se han situado por encima de cualquier crítica y debate público gracias a su juego y experiencia. Así lo informa Goal.com.

En la rueda de prensa previa al partido entre Portugal y Croacia, que se disputará en el marco de los cuartos de final de la Copa del Mundo, Martinez centró su atención en los capitanes de los equipos. Según Goal.com, el entrenador destacó que la edad es solo un número y que estas estrellas sirven como el mejor ejemplo para las nuevas generaciones.

Colaboración legendaria y el secreto de la longevidad

Cristiano Ronaldo y Luka Modric jugaron juntos en el Real Madrid desde 2012 hasta 2018. Durante este periodo, ganaron juntos cuatro trofeos de la Champions League y diversos premios prestigiosos. Actualmente, Ronaldo participa en su sexto y Modric en su quinto Mundial, una cifra poco común en la historia del fútbol.

"Estamos hablando de jugadores que están por encima de la opinión pública. Son iconos mundiales. Su longevidad en el fútbol los hace especiales. Aunque Luka Modric tiene más de 40 años, sigue disputando muchos partidos a un alto nivel. La situación es exactamente la misma con nuestro capitán Cristiano Ronaldo", explicó el especialista español.

Encuentro decisivo y condiciones climáticas

Se espera que el encuentro que se llevará a cabo en Toronto sea difícil para ambos equipos. El clima cálido en Canadá podría afectar la condición física de los futbolistas, pero Martinez afirmó que esto no daría una ventaja adicional a Portugal. El equipo logró adaptarse a la alta humedad y a las altas temperaturas durante los entrenamientos en Palm Beach.

En opinión del entrenador, en la fase de play-off, la resistencia mental juega un papel tan importante como la preparación táctica. En ese sentido, la presencia de líderes experimentados como Ronaldo y Modric en el vestuario influye positivamente en el estado de ánimo general del equipo. Siguen siendo símbolos de profesionalismo para millones de jóvenes deportistas.

Roberto Martinez se enfrenta a Croacia por quinta vez en su carrera. Aunque sus estadísticas contra Croacia al mando de las selecciones de Portugal y Bélgica incluyen diversos resultados, el entrenador está convencido de que el próximo partido será extremadamente competitivo. El hecho de que ambos equipos conozcan bien las fortalezas y debilidades del otro garantiza que el encuentro sea interesante.