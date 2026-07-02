Nueva expedición en Baikonur: comienzan los preparativos finales para el vuelo hacia la ISS

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Nueva expedición en Baikonur: comienzan los preparativos finales para el vuelo hacia la ISS

La fase final de los preparativos para el lanzamiento de la nave espacial tripulada Soyuz MS-29 ha comenzado oficialmente en el cosódromo de Baikonur, Kazajistán. Esta misión tiene como objetivo transportar la próxima expedición de larga duración a la Estación Espacial Internacional (ISS) y representa un eslabón importante de la cooperación internacional en la exploración espacial. Así lo informa Ixbt.com.

Siguiendo la tradición, se llevó a cabo la ceremonia de izado de las banderas de los países participantes en la misión frente al hotel Cosmonauta. Este evento se considera uno de los rituales simbólicos más importantes antes de un vuelo espacial. Se izaron las banderas de Rusia, Estados Unidos y Kazajistán, subrayando una vez más la importancia global de este proyecto.

El honor de izar las banderas fue confiado directamente a los cosmonautas. Los representantes de Roskosmos, Pyotr Dubrov y Anna Kikina, izaron la bandera de Rusia; los astronautas de la NASA, Anil Menon y Deniz Burnham, la de Estados Unidos; y Dmitriy Petelin y Konstantin Borisov, la bandera del país anfitrión, Kazajistán. Los equipos principal y de reserva de la expedición ISS-75 participaron plenamente en el evento.

Las últimas dos semanas de preparación

Durante las dos semanas restantes antes del vuelo, los miembros de la tripulación trabajarán bajo un horario extremadamente riguroso. En este periodo, los cosmonautas y astronautas realizarán los entrenamientos finales en el control de los sistemas de la nave y pondrán a prueba nuevamente sus habilidades para actuar en situaciones de emergencia.

Asimismo, los chequeos médicos y las medidas de cuarentena son parte integral de la preparación. Los especialistas supervisan constantemente el estado físico de los tripulantes, ya que la resistencia a las cargas que soporta el organismo en condiciones de microgravedad determina el éxito de la misión.

Para la región de Asia Central, cada vuelo realizado desde Baikonur despierta un gran interés tecnológico y estratégico. Este complejo, el cosódromo más antiguo y grande del mundo, sigue siendo hoy una de las principales puertas de la humanidad para explorar el espacio.

El lanzamiento de la nave Soyuz MS-29 está programado para los próximos días y servirá para ampliar el alcance de las investigaciones científicas a bordo de la ISS. Se prevé la realización de decenas de experimentos científicos en el marco de esta misión.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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