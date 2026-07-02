Anthropic presenta el modelo Claude Sonnet 5: una IA rápida y asequible

Anthropic, una de las empresas líderes en el campo de la inteligencia artificial, ha anunciado oficialmente su nuevo modelo de lenguaje Claude Sonnet 5. Esta actualización es el representante más equilibrado de la familia Claude, acercándose significativamente a las capacidades del modelo insignia Claude Opus 4.8 en la ejecución de tareas complejas. La principal característica del nuevo modelo es su precio asequible manteniendo un alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los desarrolladores destacan que Claude Sonnet 5 está optimizado principalmente para "escenarios de agentes", es decir, sistemas capaces de realizar acciones secuenciales de forma autónoma. Este modelo no solo trabaja con texto, sino que tiene la capacidad de resolver de forma independiente tareas complejas de varios pasos utilizando un navegador, una terminal y diversas interfaces API. Según ixbt.com, el nuevo modelo ha avanzado considerablemente respecto a las generaciones anteriores en cuanto a planificación y uso de herramientas externas.

Capacidades e indicadores técnicos

Claude Sonnet 5 ha mostrado un gran crecimiento en cuatro áreas clave: razonamiento lógico, programación, uso de instrumentos externos y ejecución de tareas de agente. Las pruebas internas realizadas por Anthropic muestran que el nuevo modelo alcanza en algunos casos resultados al nivel de Claude Opus 4.8, que es varias veces más caro. En particular, en benchmarks complejos como BrowseComp y OSWorld-Verified, la eficacia del modelo para trabajar en un entorno informático real ha sido altamente valorada.

Según los primeros usuarios, Claude Sonnet 5 se ha vuelto mucho más estable al completar procesos largos. Mientras que la versión anterior, Sonnet 4.6, a veces dejaba tareas complejas sin terminar, la nueva generación tiene la capacidad de verificar sus propios resultados y corregir errores sin instrucciones del usuario. Esto facilita significativamente el flujo de trabajo para desarrolladores y analistas de datos.

Seguridad y condiciones de uso

La cuestión de la seguridad sigue siendo una prioridad para Anthropic. Claude Sonnet 5 se ha vuelto más resistente al rechazo de solicitudes maliciosas y a los ataques de "prompt injection" (comandos destinados a engañar al modelo). Además, se han reducido las alucinaciones, es decir, la presentación de información falsa como verdadera. Cabe señalar que el modelo no ha sido entrenado específicamente para llevar a cabo ciberataques y sus capacidades al respecto son limitadas.

Actualmente, Claude Sonnet 5 está abierto a todos los usuarios, incluidos los suscriptores de los planes Free y Pro. También está disponible a través de Claude Code y la plataforma API. En cuanto a los precios, la empresa ha establecido las siguientes tarifas:

Por cada millón de tokens de entrada — 2 $;

Por cada millón de tokens de salida — 10 $;

Estos precios promocionales son válidos hasta el 31 de agosto de 2026.

Para los especialistas en TI y las startups, el lanzamiento de Claude Sonnet 5 representa una gran oportunidad. Este modelo ofrece una potencia intelectual de alto nivel a un precio relativamente bajo, lo que puede ser la opción óptima para proyectos con recursos limitados.