WhatsApp introduce nombres de usuario: ¿podría aumentar el riesgo de fraude?

WhatsApp, una de las mensajerías más populares del mundo, ha comenzado a permitir que los usuarios reserven nombres de usuario (username) en lugar de su número de teléfono. Se espera que esta novedad esté disponible para todos antes de finales de año. Sin embargo, incluso antes de que la función se implemente por completo, está generando graves preocupaciones entre expertos en seguridad y reguladores estatales. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

El punto es que, aunque el uso de nombres de usuario mejora la privacidad, podría incrementar los casos de suplantación de identidad (impersonation) y fraude. Según TechCrunch, durante las pruebas iniciales se detectó que nombres de usuario muy similares a los de políticos reconocidos, celebridades y grandes organizaciones siguen estando disponibles para ser reservados.

Cuentas falsas y problemas de seguridad

En India, considerado uno de los mercados más grandes de la mensajería, este asunto se está analizando a nivel gubernamental. El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) envió una carta de advertencia oficial a la dirección de WhatsApp. Según el regulador, los nombres de usuario podrían intensificar la ciberestafa, el phishing y los esquemas de "secuestro digital" falso, ya que los criminales podrían enviar mensajes en nombre de personas influyentes sin mostrar sus números de teléfono.

La corporación Meta sostiene que cuenta con su propio sistema de protección. Según representantes de la compañía, se han reservado previamente nombres específicos para figuras públicas, agencias gubernamentales y algunas marcas. No obstante, Meta no ha revelado bajo qué criterios protege exactamente qué nombres. Por ejemplo, Changpeng Zhao, fundador de Binance, informó que no pudo reservar su nombre tradicional "cz_binance" en WhatsApp.

Debate entre reguladores y defensores de derechos

El gobierno de India exige a WhatsApp que no implemente totalmente esta función hasta que concluyan las consultas. El ministerio destaca que el aumento de ataques suplantando a bancos y organismos policiales supone un riesgo social. Este tema también es relevante para los usuarios uzbekos, ya que las estafas a través de mensajería son frecuentes en nuestra región.

Por otro lado, organizaciones de derechos digitales como la Internet Freedom Foundation (IFF) critican la intervención gubernamental. En su opinión, la lucha contra el fraude debe realizarse mediante la aplicación de la legislación penal y no a través de restricciones tecnológicas. De lo contrario, los órganos estatales podrían ejercer una presión injustificada sobre el diseño y las funciones de los productos de empresas privadas.

Se espera que WhatsApp llegue a una decisión final sobre estos temas polémicos en los próximos meses. Por ahora, se recomienda a los usuarios reservar los nombres deseados tan pronto como sea posible para proteger su marca personal. La introducción de nombres de usuario reduce aún más la diferencia de identificación entre la plataforma y competidores como Telegram.