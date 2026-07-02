La empresa italiana Bending Spoons ha debutado con éxito en la bolsa Nasdaq, elevando su valor de mercado a más de 18.000 millones de dólares. En el primer día de cotización, las acciones de la compañía subieron un 40 %. Este resultado ha despertado un gran interés en el mundo tecnológico, ya que la empresa se ha dedicado durante años a adquirir y revitalizar marcas populares de internet que atravesaban crisis. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Este holding con sede en Milán ha reunido en su cartera plataformas importantes como Meetup, Eventbrite, Vimeo y WeTransfer. En una entrevista con TechCrunch, Matteo Danieli, uno de los fundadores, destacó que Bending Spoons no se limita a comprar activos para revenderlos posteriormente, sino que busca transformarlos tecnológicamente para mantenerlos a largo plazo.

La fórmula del éxito: minimizar el azar

Según Danieli, el éxito de la empresa se basa en la filosofía de "minimizar el factor suerte". Después de que su primera startup, Evertale, fracasara, los fundadores comprendieron que la suerte juega un papel muy importante en el emprendimiento. A partir de entonces, desarrollaron una estrategia basada en la excelencia operativa para no depender de casualidades en el crecimiento y desarrollo del negocio.

En sus documentos de inversión (formulario F-1), la empresa señaló que, aunque la suerte es importante para encontrar el encaje producto-mercado, esta puede ser desplazada en los procesos de gestión y técnicos. Para ello, Bending Spoons utiliza un sistema de análisis de datos y experimentos complejos. Esto permite tomar decisiones precisas al fijar precios de productos e implementar nuevas funciones.

Inteligencia artificial y relación con los usuarios

Bending Spoons se considera una empresa que trabajó con AI incluso antes de que se convirtiera en tendencia. En el último año y medio, el uso de las capacidades de la AI ha aumentado drásticamente la velocidad de desarrollo de nuevas funciones. Esto resulta más atractivo para los inversores que los negocios SaaS (Software as a Service) obsoletos.

Cabe señalar que la estrategia de la empresa no siempre ha sido bien recibida. En particular, el recorte de personal en las empresas adquiridas y el aumento de los precios de suscripción han causado protestas entre los usuarios. Sin embargo, según Danieli, la tasa de retención de clientes se mantiene estable, lo que demuestra que el camino elegido es el correcto.

Hoy en día, Bending Spoons se ha convertido en uno de los operadores tecnológicos más grandes no solo en Europa, sino a nivel global. El éxito de su IPO demuestra que es posible revitalizar los servicios de internet tradicionales mediante tecnologías AI modernas. Para los emprendedores e inversores uzbekos, esta experiencia puede ser un ejemplo de la importancia de basarse en datos estrictos y no en emociones al desarrollar un producto.