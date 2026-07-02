Mundial 2026: ya se conocen cinco cruces de octavos de final

Los partidos decisivos del Mundial 2026 se vuelven cada vez más intensos. Tras la victoria de la selección de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina, se ha definido otro cruce de los octavos de final.

Hasta el momento, se conocen cinco de los ocho enfrentamientos de octavos de final.

Estados Unidos vence cómodamente a Bosnia

En la ronda de 1/16 de final del Mundial 2026, la selección de Estados Unidos se enfrentó a Bosnia y Herzegovina.

Los estadounidenses ganaron el encuentro 2-0, asegurando así su pase a la siguiente ronda.

El próximo rival de Estados Unidos: Bélgica

En octavos de final, Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo, se enfrentará a la selección de Bélgica.

Se espera que este choque sea uno de los partidos más interesantes de la fase debido al juego ofensivo y a las plantillas estelares de ambos equipos.

Cinco cruces definidos

Por ahora, se sabe que los siguientes equipos se enfrentarán por el pase a cuartos de final:

Francia — Paraguay;

Canadá — Marruecos;

Estados Unidos — Bélgica;

México — Inglaterra;

Noruega — Brasil.

Los tres cruces restantes se definirán tras los próximos partidos de la ronda de 1/16 de final.

Grandes choques esperan a los aficionados

Habrá varios enfrentamientos interesantes en los octavos de final.

Inglaterra se enfrentará a México, anfitrión del torneo, mientras que Brasil pasará la prueba de Noruega. Marruecos, por su parte, jugará contra Canadá en la siguiente fase.

Francia luchará por el pase a cuartos de final contra Paraguay.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final?

Los partidos de octavos de final del Mundial 2026 se llevarán a cabo del 4 al 7 de julio.

Fase Fecha Octavos de final 4–7 de julio Final 19 de julio

El nuevo campeón mundial se definirá en el partido decisivo que se jugará el 19 de julio.

Mientras los cruces se van completando, la parte más emocionante del Mundial 2026 comienza ahora.