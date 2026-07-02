Elon Musk quiere un mamut miniatura: el milagro de la ingeniería genética podría hacerse realidad

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Elon Musk quiere un mamut miniatura: el milagro de la ingeniería genética podría hacerse realidad

Uno de los hombres más ricos del mundo, fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha revelado su próximo deseo insólito. El multimillonario ahora no solo está interesado en conquistar Marte o la inteligencia artificial, sino también en proyectos para resucitar animales antiguos extintos. Según Musk, sueña con comprar un mamut lanudo miniatura como mascota. Así lo informa Ixbt.com.

Durante una conversación en el marco de la cumbre Abundance360, el empresario expresó un gran entusiasmo por esta idea. En una charla con el presentador Peter Diamandis, Musk señaló: “Sí, creo que sería fantástico tener un mamut lanudo de tamaño pequeño como mascota. Sin duda sería un evento asombroso”. Según ixbt.com, ya se están realizando trabajos serios para llevar a cabo este proyecto.

Colossal Biosciences y el proceso de “desextinción”

Este sueño de Musk no es una simple fantasía, sino que tiene bases científicas concretas. Actualmente, la empresa de biotecnología estadounidense Colossal Biosciences trabaja activamente en la restauración de especies extintas, es decir, la “desextinción”. Esta startup, fundada en 2021 por Ben Lamm y el famoso genetista George Church, está valorada hoy en 10.200 millones de dólares.

Los especialistas de la empresa pretenden otorgar a los elefantes asiáticos las características de los mamuts antiguos mediante la edición de su ADN. Este proceso incluye las siguientes etapas:

  • Identificación y edición de más de 20 genes exclusivos de los mamuts;
  • Formación de una capa gruesa de lana que asegure la resistencia del animal al frío;
  • Restauración de los colmillos curvos (marfil) y de la estructura corporal característica;
  • Nacimiento de crías híbridas a través de un programa de FIV (fecundación in vitro).
Según los cálculos de los científicos, se espera que las primeras crías de mamut híbrido nazcan para el año 2028. Aunque el objetivo principal del proyecto es preservar la biodiversidad terrestre y restaurar el ecosistema, crear una “mini-versión” para clientes como Musk no es tecnológicamente imposible.

Futuras mascotas y cuestiones éticas

Este deseo de Elon Musk ha provocado intensos debates en las redes sociales y en los círculos científicos. Si Colossal Biosciences tiene éxito, esto revolucionará la ingeniería genética. Esta noticia también es interesante para los entusiastas de la tecnología, ya que la edición genética podría abrir nuevos horizontes en la agricultura y la medicina en el futuro.

Sin embargo, muchos expertos están preocupados por los aspectos éticos de resucitar animales extintos “simplemente por diversión”. A pesar de ello, es evidente que el apoyo de Elon Musk y los fondos de las startups de alta tecnología acelerarán las investigaciones en este campo. Quizás en la próxima década, ver animales de la era glacial en los patios de los multimillonarios se convierta en algo común.

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Abror Shuhratov
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