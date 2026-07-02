Milagro belga: Youri Tielemans y Romelu Lukaku fueron héroes ante Senegal

El encuentro entre Bélgica y Senegal, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo, se convirtió en una de las remontadas más memorables en la historia del fútbol. Perdiendo por dos goles hasta el minuto 85, los "Diablos Rojos" mostraron una gran determinación para ganar 3-2 y asegurar su pase a cuartos de final. Así lo informa Goal.com reporta .

La primera parte fue dominada completamente por Senegal. Tras un disparo de Ismaila Sarr al poste, Habib Diarra aprovechó la oportunidad para abrir el marcador. Aparte de un tiro lejano de Maxim De Cuyper, Bélgica apenas pudo generar peligro. Según Goal.com, el juego belga se vio ineficaz durante gran parte del tiempo.

La sustitución inesperada de Kevin De Bruyne y Jeremy Doku

Al inicio de la segunda mitad, el seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, dio entrada a Romelu Lukaku, pero el cambio no surtió efecto inmediato. Al contrario, Ismaila Sarr marcó el segundo para Senegal, poniendo el 2-0. Ante la difícil situación, el técnico tomó una decisión sorprendente: retirar a sus líderes Kevin De Bruyne y Jeremy Doku. Aunque la decisión sorprendió a muchos, terminó despertando el espíritu del equipo.

A cuatro minutos del final, Romelu Lukaku recortó distancias tras un centro de Thomas Meunier. Solo tres minutos después, Youri Tielemans empató tras una asistencia de Leandro Trossard. Estos eventos en tan poco tiempo hundieron anímicamente a la selección de Senegal.

El penalti decisivo en la prórroga

Tras terminar el tiempo reglamentario en empate, ambos equipos jugaron con cautela en la prórroga. Sin embargo, en los últimos segundos, una falta sobre Youri Tielemans fue revisada por el VAR y el árbitro señaló penalti. Youri Tielemans no falló desde los once metros y aseguró la sensacional victoria de Bélgica.

Esta victoria no solo significa el pase a la siguiente ronda para Bélgica, sino que demuestra la fortaleza de su espíritu colectivo. Tras estar al borde de la eliminación, los "Diablos Rojos" continúan su camino en los playoffs. Senegal, a pesar de su dominio, pagó caro su falta de concentración en los minutos finales.