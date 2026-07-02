Milagro belga: Youri Tielemans y Romelu Lukaku fueron héroes ante Senegal

·9·Deportes
Milagro belga: Youri Tielemans y Romelu Lukaku fueron héroes ante Senegal

El encuentro entre Bélgica y Senegal, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo, se convirtió en una de las remontadas más memorables en la historia del fútbol. Perdiendo por dos goles hasta el minuto 85, los "Diablos Rojos" mostraron una gran determinación para ganar 3-2 y asegurar su pase a cuartos de final. Así lo informa Goal.com reporta .

La primera parte fue dominada completamente por Senegal. Tras un disparo de Ismaila Sarr al poste, Habib Diarra aprovechó la oportunidad para abrir el marcador. Aparte de un tiro lejano de Maxim De Cuyper, Bélgica apenas pudo generar peligro. Según Goal.com, el juego belga se vio ineficaz durante gran parte del tiempo.

La sustitución inesperada de Kevin De Bruyne y Jeremy Doku

Al inicio de la segunda mitad, el seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, dio entrada a Romelu Lukaku, pero el cambio no surtió efecto inmediato. Al contrario, Ismaila Sarr marcó el segundo para Senegal, poniendo el 2-0. Ante la difícil situación, el técnico tomó una decisión sorprendente: retirar a sus líderes Kevin De Bruyne y Jeremy Doku. Aunque la decisión sorprendió a muchos, terminó despertando el espíritu del equipo.

A cuatro minutos del final, Romelu Lukaku recortó distancias tras un centro de Thomas Meunier. Solo tres minutos después, Youri Tielemans empató tras una asistencia de Leandro Trossard. Estos eventos en tan poco tiempo hundieron anímicamente a la selección de Senegal.

El penalti decisivo en la prórroga

Tras terminar el tiempo reglamentario en empate, ambos equipos jugaron con cautela en la prórroga. Sin embargo, en los últimos segundos, una falta sobre Youri Tielemans fue revisada por el VAR y el árbitro señaló penalti. Youri Tielemans no falló desde los once metros y aseguró la sensacional victoria de Bélgica.

Esta victoria no solo significa el pase a la siguiente ronda para Bélgica, sino que demuestra la fortaleza de su espíritu colectivo. Tras estar al borde de la eliminación, los "Diablos Rojos" continúan su camino en los playoffs. Senegal, a pesar de su dominio, pagó caro su falta de concentración en los minutos finales.

BélgicaSenegalCopa del MundoYouri TielemansRomelu Lukaku
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Bélgica elimina a Senegal en la prórroga y avanza a los cuartos de finalBélgica elimina a Senegal en la prórroga y avanza a los cuartos de finalHoy, 03:51Milan y Zlatan Ibrahimovic se mueven por el fichaje de Virgil van DijkMilan y Zlatan Ibrahimovic se mueven por el fichaje de Virgil van DijkHoy, 02:55Roberto Martinez: Luka Modric y Cristiano Ronaldo están por encima de la opinión públicaRoberto Martinez: Luka Modric y Cristiano Ronaldo están por encima de la opinión públicaHoy, 02:54Harry Kane salva a Inglaterra: Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic elogian al delanteroHarry Kane salva a Inglaterra: Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic elogian al delanteroHoy, 01:53Tottenham realiza un traspaso récord: Sandro Tonali rumbo a LondresTottenham realiza un traspaso récord: Sandro Tonali rumbo a LondresHoy, 01:40Harry Kane salva a Inglaterra: Declan Rice reconoce la maestría del capitánHarry Kane salva a Inglaterra: Declan Rice reconoce la maestría del capitánHoy, 01:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev