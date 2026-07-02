Martines habla sobre la «última danza» de Ronaldo

El seleccionador de la selección nacional de Portugal, Roberto Martines, habló sobre la preparación de su equipo y los puntos fuertes del rival antes del crucial encuentro contra Croacia en los octavos de final del Mundial 2026.

Destacando su total confianza en sus jugadores, afirmó que la parte más importante del Mundial para Portugal comienza ahora.

«Confío plenamente en mis jugadores»

Según Martines, la principal fuerza de la selección de Portugal reside en su determinación para alcanzar el objetivo.

«La fuerza de nuestro equipo está en nuestra aspiración hacia la meta. Confío plenamente en mis jugadores», dijo.

El seleccionador señaló que los tres encuentros de la fase de grupos dejaron lecciones importantes al equipo. A pesar de las situaciones difíciles, los jugadores mostraron coraje y entrega.

«El Mundial comienza ahora para nosotros»

Martines subrayó la importancia de ganar a un alto nivel, pero también destacó que evitar la derrota es fundamental.

«Fue muy importante no perder contra Colombia. Para nosotros, el Mundial 2026 comienza ahora», afirmó el técnico.

Ahora, el precio de cada error es muy alto, ya que en la fase de eliminatorias, el equipo derrotado queda fuera del torneo.

¿Cuál es la principal fuerza de Croacia?

El seleccionador portugués describió a Croacia como un equipo técnicamente fuerte que disfruta del control del balón.

«Croacia es Croacia, como siempre. Les gusta controlar el balón y tienen jugadores que pueden influir seriamente en el juego», dijo Martines.

También señaló que Croacia utilizó una presión alta al principio de su partido contra Inglaterra, para luego pasar a un estilo más pragmático.

El control del balón será decisivo

Según Martines, la posesión del balón será uno de los factores principales del encuentro.

«No habrá sorpresas, ya que los equipos se conocen bien», afirmó.

Por ello, la disciplina táctica, la lucha en el centro del campo y el aprovechamiento de las oportunidades serán de gran importancia.

Ronaldo y Modric — dos grandes leyendas

Martines también se detuvo especialmente en Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

«Son auténticas leyendas. Es muy importante que existan personas así que sirvan de ejemplo en el fútbol», dijo el entrenador.

El seleccionador portugués expresó su esperanza de que el camino de Ronaldo en la selección nacional aún no haya terminado.

«Esperamos que esta no sea la última danza de Ronaldo con la selección nacional», dijo Martines.

¿Cuándo será el partido?

El encuentro Portugal — Croacia, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026, se llevará a cabo el 3 de julio.

El partido comenzará a las 04:00 hora de Tashkent.

Información Detalles Fase Mundial 2026, octavos de final Partido Portugal — Croacia Fecha 3 de julio Hora de inicio 04:00 Zona horaria Hora de Tashkent

Se espera que el choque entre dos equipos experimentados liderados por Ronaldo y Modric sea uno de los partidos más interesantes de la fase eliminatoria.