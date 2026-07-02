Pap Geye lanza un ultimátum a la selección de Senegal

Pap Geye, centrocampista de 27 años de la selección nacional de Senegal, hizo una declaración tajante sobre su futuro tras una dura derrota en el Mundial 2026.

El futbolista dejó claro que no regresará a la selección si el cuerpo técnico actual permanece en su cargo.

«No volveré a la selección nacional»

Pap Geye no ocultó su descontento con el cuerpo técnico tras finalizar la participación de Senegal en la Copa del Mundo.

«Mientras este cuerpo técnico se mantenga, no volveré a la selección nacional», afirmó el jugador.

Sus palabras podrían intensificar los debates sobre la existencia de graves problemas internos en el fútbol senegalés.

Senegal dejó escapar una victoria asegurada

Senegal, dirigido por Pap Tiav, se enfrentó a Bélgica en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los representantes africanos lideraban 2-0 hasta el minuto 86 del encuentro. Sin embargo, el equipo no logró mantener la ventaja.

Los belgas empataron el marcador, llevando el partido a la prórroga.

El gol decisivo llegó en el minuto 120+5

El momento más difícil para Senegal ocurrió en los últimos segundos del tiempo extra.

En el minuto 120+5, Bélgica marcó el gol decisivo de penalti, eliminando a Senegal del torneo.

De este modo, a pesar de haber tenido una ventaja de 2-0, Senegal quedó fuera de los octavos de final.

¿Desde cuándo dirige Pap Tiav al equipo?

Pap Tiav, de 45 años, se desempeña como entrenador principal de la selección de Senegal desde marzo de 2025.

Bajo su mando, los senegaleses llegaron a la final de la Copa Africana de Naciones 2026.

No obstante, tras la dura derrota en el Mundial, se espera que aumenten las críticas hacia el cuerpo técnico.

¿Comienza un conflicto en la selección de Senegal?

La declaración de Pap Geye plantea interrogantes serios a la dirección de la selección nacional.

Ahora, la Federación Senegalesa de Fútbol deberá resolver la situación entre el jugador y el cuerpo técnico o tomar decisiones importantes sobre el personal.

La dolorosa derrota en el Mundial terminó para Senegal no solo con la eliminación del torneo, sino también con tensiones internas en el equipo.