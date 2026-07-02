Un multimillonario indio invierte 30 millones de dólares para competir con Microsoft Office

El reconocido empresario indio Bhavin Turakhia ha destinado 30 millones de dólares de sus fondos personales para crear una nueva generación de software corporativo basado en AI. Su nuevo proyecto, llamado Neo, aspira a ser una alternativa viable frente a gigantes como Microsoft Office y Google Workspace. Turakhia considera esta inversión como una gran apuesta para transformar radicalmente los flujos de trabajo en la era de la AI. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La idea central del proyecto Neo es que no basta con enriquecer los programas creados antes de la aparición de la AI con simples chatbots. Según el empresario, las herramientas de trabajo deben rediseñarse desde sus cimientos basándose específicamente en las capacidades de la AI. En una entrevista con TechCrunch, Turakhia comparó esta situación con una revolución tecnológica.

« Si quieres crear un iPhone, no puedes tomar piezas de Nokia e intentar convertirlas de alguna manera en un iPhone », afirma el multimillonario de 46 años. Según él, empresas como Microsoft y Google enfrentan inconvenientes estructurales al añadir AI a sus sistemas antiguos, ya que su arquitectura no está adaptada para ello.

Capacidades y ventajas del proyecto Neo

La plataforma Neo, que comenzó sus pruebas internas en abril de este año, integra la gestión de proyectos, el trabajo con documentos, el almacenamiento de archivos y la AI en un único ecosistema. Aquí, la AI no es solo un asistente, sino un participante activo en las tareas diarias. Un aspecto clave del sistema es que es model-agnostic.

Esto permite a las empresas alternar libremente entre diversos modelos de AI (como los productos de OpenAI o Anthropic) sin limitarse a un solo proveedor. Al igual que en sus exitosos proyectos Directi, Radix y Zeta, Turakhia financia Neo inicialmente con sus propios fondos y planea atraer inversores externos más adelante.

Feroz competencia en el mercado

Actualmente, el mercado de la AI corporativa se ha convertido en uno de los sectores más competitivos del mundo tecnológico. Microsoft, Google y Salesforce están integrando la AI en sus productos a gran velocidad. Al mismo tiempo, startups como Notion y Superhuman se han unido a la carrera por reformular los procesos de negocio. No obstante, Turakhia está convencido de que hay espacio para todos en este mercado.

El empresario señaló que el mercado de software corporativo nunca ha funcionado bajo el principio de «el ganador se lleva todo». «Incluso si logramos capturar solo entre el 2 % y el 5 % de la cuota del mercado global, sería un resultado mayor que todas las empresas que he construido hasta ahora», añadió.

Teniendo en cuenta que la demanda de sistemas de gestión corporativa sigue creciendo, plataformas flexibles basadas en AI como Neo podrían convertirse en soluciones interesantes para las empresas locales en el futuro. Por ahora, el proyecto está en sus primeras etapas, pero la experiencia del empresario y la gran inversión indican que el proyecto es prometedor.