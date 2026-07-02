La empresa estadounidense United Launch Alliance (ULA) ha realizado el último vuelo de su cohete Atlas V, que cuenta con una larga historia. Lanzado desde el complejo SLC-41 de Cabo Cañaveral, el cohete puso con éxito en órbita 29 satélites destinados al proyecto Leo de Amazon. Este vuelo pasará a la historia no solo como una misión comercial más, sino como el punto final de una familia de cohetes que ha ocupado un lugar importante en la astronáutica mundial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este cohete pesado, en su configuración Atlas V 551, transportó los dispositivos destinados a formar la red de internet de banda ancha global de Amazon hasta el punto designado. Esta misión, denominada LA-08, tiene como objetivo ampliar la constelación de satélites en órbita baja. De este modo, Amazon ha dado un paso importante en la lucha contra su principal competidor, el proyecto Starlink de SpaceX, dirigido por Elon Musk.

Según la información de ixbt.com, United Launch Alliance centra ahora toda su atención en la explotación de la nueva generación de cohetes Vulcan Centaur. Aunque el Atlas V ha sido un símbolo de fiabilidad a lo largo de su carrera, las exigencias del mercado moderno y la carrera tecnológica requieren lanzadores más nuevos, económicos y potentes. No obstante, el Atlas V demostró una vez más su perfección técnica en su último vuelo.

Capacidades técnicas y planes futuros

El modelo Atlas V 551 es uno de los representantes más potentes de su familia. Su altura es de 62,2 metros y su masa total de despegue es de aproximadamente 587 000 kilogramos. Equipado con cinco propulsores de combustible sólido y una cofia de 5 metros, el cohete era capaz de transportar las cargas más pesadas al espacio . La jubilación de este modelo indica el comienzo de una nueva era en la industria espacial.

Amazon planea lanzar sus próximos satélites del proyecto Leo utilizando otros tipos de cohetes. Para futuras misiones, se contempla el uso de Vulcan Centaur, el Ariane 6 europeo e incluso los cohetes Falcon 9 de su competidor SpaceX. Esto demuestra que la cooperación y la competencia se desarrollan por igual en el mercado del transporte espacial.

Para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán, esta noticia también es importante desde el punto de vista de la expansión de la cobertura global de internet. El éxito del proyecto Leo de Amazon aumentará en el futuro las posibilidades de acceder a internet por satélite de alta velocidad en todo el mundo, incluidas las regiones remotas de Asia Central. El Atlas V, tras cumplir su última misión, ocupa un lugar de honor en la historia de la conquista del espacio.