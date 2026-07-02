Robert Lewandowski deja el Barcelona para irse a la MLS: preocupación en su familia

El legendario delantero de la selección polaca, Robert Lewandowski, ha dejado inesperadamente el FC Barcelona de España para firmar con el club estadounidense Chicago Fire. Este traspaso ha tenido un gran impacto no solo en el mundo del deporte, sino también en la familia del futbolista. Como agente libre, el experimentado delantero ha alcanzado un acuerdo con el club estadounidense que se extiende hasta el final de la temporada 2027-28. Así lo informa Goal.com.

La directiva del Chicago Fire califica este traspaso como un «punto de inflexión en la historia del deporte de Chicago». Durante sus cuatro temporadas en el FC Barcelona, Robert Lewandowski disputó 193 partidos y logró anotar 120 goles. Con el club catalán, ganó tres veces La Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Sin embargo, detrás de estos éxitos deportivos se esconden dificultades familiares y grandes cambios.

La confesión de Anna Lewandowska: «Tengo mucho miedo»

La esposa del futbolista, Anna Lewandowska, compartió en sus redes sociales sus sinceros y dolorosos pensamientos sobre esta mudanza. Según sus palabras, Barcelona no era solo una ciudad para la familia, sino que se había convertido en un verdadero refugio seguro. La necesidad de adaptarse a un nuevo país y a un entorno completamente diferente preocupa seriamente a la pareja del reconocido deportista.

«Pensé durante mucho tiempo sobre qué escribir. Podría haber publicado simplemente una foto sonriendo y mentir diciendo que todo es maravilloso, pero esa no es la verdad. Nos espera un cambio enorme como es mudarnos a Chicago y tengo mucho miedo. Las últimas semanas han sido un torbellino de emociones para mí», escribe Anna Lewandowska en su publicación.

Al hablar de las dificultades de vivir con un deportista profesional, Anna destacó que no todo son momentos brillantes. En su opinión, detrás del éxito de un futbolista estrella se encuentran los enormes sacrificios y concesiones de los miembros de la familia, especialmente de las mujeres. Para una familia que cría a dos hijas, dejar la vida estable en España para empezar de cero no está siendo fácil.

Según información de ixbt.com, aunque el paso de estrellas del nivel de Lewandowski a la MLS ayuda a elevar el prestigio del fútbol estadounidense, el proceso de adaptación en la vida personal de los jugadores puede ser complejo. A pesar de estos miedos de su esposa, Robert Lewandowski expresó que la apoya y que son un equipo. Ahora se espera que el goleador polaco demuestre su talento en los campos de Estados Unidos.