¿Por qué el cielo se volvió rojo después del terremoto en Venezuela?

El cielo rojo sangre tras el fuerte terremoto en Venezuela provocó grandes debates en las redes sociales. Mientras muchos lo interpretaron como un presagio de nuevos desastres naturales, los expertos ofrecieron una explicación científica.

Según el canal estatal VTV, la coloración rojiza del cielo no se debe a procesos geológicos, sino a la dispersión de los rayos solares causada por el polvo y las partículas finas acumuladas en la atmósfera.

Los expertos explican que este fenómeno se llama «dispersión de Rayleigh». Este efecto óptico se vuelve más evidente cuando aumenta bruscamente la cantidad de polvo en la atmósfera, especialmente durante terremotos, vientos fuertes o tormentas de polvo.

El canal señaló que tales paisajes son a veces malinterpretados como señales de nuevos sismos u otras catástrofes. Sin embargo, los científicos subrayan que es un simple fenómeno atmosférico y que no hay motivo para preocuparse.

Al mismo tiempo, los especialistas recordaron otro fenómeno natural raro llamado «luces de terremoto». Esto ocurre cuando las rocas que contienen cuarzo se rompen bajo una presión y fricción intensas, generando cargas eléctricas y destellos luminosos breves en el cielo.

Los científicos señalan que estos cambios de color en el cielo no siempre anuncian nuevos desastres. En la mayoría de los casos, se explican mediante procesos físicos naturales de la atmósfera.