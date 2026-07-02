Bélgica elimina a Senegal en la prórroga y avanza a los cuartos de final

En los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, la selección de Bélgica derrotó a Senegal 3-2 en la prórroga. En el encuentro disputado en el estadio de Seattle, Senegal lideraba por dos goles. Bélgica empató en los últimos minutos del tiempo reglamentario y anotó el gol de la victoria al final de la prórroga.

Senegal se adelantó en el marcador en el minuto 24 con un gol de Habib Diallo. En el minuto 51 de la segunda parte, Ismaïla Sarr marcó en la portería rival, ampliando la ventaja africana a dos goles.

Bélgica recortó distancias en el minuto 86 con un gol de Romelu Lukaku. Tres minutos después, Youri Tielemans empató el encuentro, llevando el partido a la prórroga.

El destino del partido se decidió en el minuto 120+5. Tielemans ejecutó con precisión un penalti para anotar su segundo gol y llevar a Bélgica a los cuartos de final.

Bélgica realizó 21 remates a portería, mientras que Senegal registró 19 intentos. En cuanto a remates a puerta, Senegal fue superior con un 6-5.

La posesión del balón fue del 53 % para Bélgica frente al 47 % de Senegal. Bélgica realizó 629 pases con una precisión del 89 %. Los futbolistas de Senegal completaron 553 pases con una efectividad del 86 %.

Bélgica cometió 21 faltas y Senegal 11. Ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla. El número de fueras de juego fue de 2-2, mientras que Bélgica dominó 4-2 en saques de esquina.