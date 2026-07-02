Mundial 2026: Estados Unidos vence a Bosnia y Herzegovina y avanza a octavos de final

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Mundial 2026: Estados Unidos vence a Bosnia y Herzegovina y avanza a octavos de final

En la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026, se llevó a cabo el encuentro entre las selecciones de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

En el partido disputado en Santa Clara, Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo, logró una victoria convincente por 2-0 y avanzó a la siguiente fase.

Balogun abrió el marcador en la primera parte

En la etapa inicial del encuentro, ambos equipos jugaron con mucha precaución.

Cerca del final de la primera parte, en el minuto 45, Folarin Balogun anotó el gol que puso en ventaja a Estados Unidos.

De este modo, los anfitriones llegaron al descanso con una ventaja mínima.

Estados Unidos se quedó con 10 jugadores

En el minuto 64 de la segunda parte, Balogun fue expulsado del campo.

A partir de entonces, Estados Unidos tuvo que jugar el resto del partido con un jugador menos. Sin embargo, los estadounidenses se mostraron sólidos en defensa y no permitieron que el rival empatara el marcador.

Tillman sentenció la victoria

En el minuto 82, Malik Tillman marcó el segundo gol, definiendo prácticamente el destino del encuentro.

Bosnia y Herzegovina intentó cambiar la situación en los minutos restantes, pero la portería de Estados Unidos permaneció invicta.

Próximo rival: Bélgica

Estados Unidos se enfrentará a la selección de Bélgica en la siguiente fase.

Bélgica se había asegurado su pase a octavos de final tras derrotar a Senegal gracias a una remontada épica en su partido anterior.

Detalles del partido

Mundial 2026. Dieciseisavos de final

Estados Unidos — Bosnia y Herzegovina — 2:0

2 de julio, Santa Clara.

Goles: Balogun, 45; Tillman, 82.

Amonestación: Radelich, 80.

Expulsión: Balogun, 64.

Alineaciones

Estados Unidos: Fris, Freeman, Richards, Ream, Anthony Robinson, Dest (Berhalter, 88), McKennie (Reyna, 90+5), Adams, Tillman, Balogun, Pulisic (Pepi, 88).

Bosnia y Herzegovina: Vasil, Kolashinac (Memisevic, 75), Katich (Tabakovich, 75), Radelich, Muharemovic, Gigovic, Sunic (Tahirovic, 51), Demirovic, Alajbegovic, Bajraktarevic (Gigovic, 51), Dzeko (Mahmic, 51).

Los anfitriones dan un paso más

A pesar de quedarse con un jugador menos, Estados Unidos mantuvo el resultado e incluso logró marcar el segundo gol.

Ahora los aficionados esperan otro emocionante enfrentamiento entre Estados Unidos y Bélgica.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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