Los millones de satélites previstos para ser lanzados a la órbita terrestre en la próxima década podrían asestar un golpe serio a la astronomía fundamental. Expertos del Observatorio Europeo Austral (ESO) y del centro CPS de la Unión Astronómica Internacional piden limitar globalmente el número de aparatos en la órbita terrestre baja. Según los científicos, para continuar la exploración del espacio, el número de dispositivos en órbita no debe superar los 100 000. Así lo informa Ixbt.com.

Actualmente, se planea lanzar cerca de 1,7 millones de satélites en el marco de grandes proyectos como Starlink, Leo, GuoWang y otros. Según Ixbt.com, esta cifra es 17 veces superior al límite considerado seguro. Olivier Hainaut, investigador del ESO, señala que la presencia de 100 000 aparatos empezará a generar obstáculos graves, similares a fallos técnicos, en el funcionamiento de los telescopios.

Contaminación lumínica y el problema de los telescopios

El aumento del número de satélites no solo provoca la aparición de líneas brillantes en las imágenes captadas por los telescopios, sino que también eleva el fondo lumínico general del cielo nocturno. Los dispositivos dispersan la luz del Sol, la Luna y las estrellas, iluminando artificialmente el cielo. Como resultado, será imposible para los observatorios terrestres observar galaxias lejanas y cuerpos celestes tenues.

Un modelo informático desarrollado por científicos mostró que hasta 60 000 aparatos en órbita no afectan significativamente la calidad de la observación. Sin embargo, una vez superada esta cifra, la contaminación lumínica aumenta drásticamente. Esto reduce la eficacia de grandes proyectos, como el recientemente inaugurado observatorio Vera Rubin.

Los planes de la empresa estadounidense Reflect Orbital generan una preocupación especial. Esta compañía pretende lanzar satélites con superficies reflectantes especiales que dirijan la luz solar hacia la Tierra. Según los cálculos de los investigadores, incluso el lanzamiento del 10 % de estos aparatos aumentaría la luminosidad del cielo nocturno entre un 20 y un 30 %. Estos dispositivos podrían verse tan brillantes como el planeta Venus, desestabilizando completamente el funcionamiento de los instrumentos astronómicos.

Este problema será inevitable incluso en regiones como Uzbekistán, donde el cielo es despejado y propicio para las observaciones astronómicas. Si no se adoptan restricciones a escala global, no sería sorprendente que la humanidad pierda en el futuro la oportunidad de estudiar las capas profundas del universo. Los expertos instan a las compañías espaciales a mantener el equilibrio entre el progreso tecnológico y la investigación científica.