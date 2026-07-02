NVIDIA GeForce RTX 5090D supera por primera vez la barrera de los 4 GGs

Comienza una nueva era en el mercado de los procesadores gráficos: una tarjeta de vídeo de la serie RTX 50 de NVIDIA ha superado por primera vez la marca de los 4 GGs, estableciendo un récord mundial. Este resultado demuestra la alta capacidad de los chips de nueva generación y ha despertado un gran interés entre los entusiastas de la tecnología. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, este récord se logró utilizando el modelo Galax GeForce RTX 5090D HOF OC Lab Edition. Esta tarjeta de vídeo, diseñada específicamente para el overclocking extremo, fue probada por el experto overclocker OGS utilizando refrigeración con nitrógeno líquido. Como resultado, la frecuencia de la GPU aumentó hasta los 4002 MHz.

La plataforma de prueba utilizada para alcanzar el récord también contaba con una potencia excepcional. Incluía un procesador Intel Core i9-14900KF funcionando a 6,0 GGs, una placa base Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore, 32 GB de memoria RAM Corsair Vengeance DDR5 y una fuente de alimentación Corsair WS3000.

Nuevas cumbres de rendimiento

Esta alta frecuencia no solo se reflejó en los números, sino también en las pruebas prácticas. La RTX 5090D renovó el récord absoluto en el benchmark GPUPI v3.3 - 32B con un resultado de 35 segundos y 377 ms. Esta marca es más de un segundo más rápida que el resultado establecido previamente por una RTX 5090 estándar con una frecuencia de 3880 MHz.

Cabe destacar que el modelo RTX 5090D está destinado principalmente al mercado chino, siendo una variante adaptada a las restricciones de exportación de EE. UU. No obstante, que su hardware y software puedan soportar cargas récord demuestra la flexibilidad de la arquitectura de NVIDIA.

Sin embargo, el resultado de 4 GGs alcanzado por NVIDIA puede parecer modesto frente a la competencia. Por ejemplo, se sabe que las tarjetas Radeon RX 9060 XT de AMD, basadas en el chip Navi 44, pueden funcionar de manera estable a frecuencias superiores a los 4,5 GGs. Esto indica que la carrera de frecuencias en el mercado de chips gráficos continuará por mucho tiempo.

Para los gamers y usuarios profesionales, esta noticia significa que, en un futuro cercano, la serie RTX 50 podrá ofrecer una velocidad sin precedentes en tareas de renderizado y cálculos complejos. Aunque por ahora estos resultados solo se logran en condiciones de laboratorio, se espera que los modelos de serie sean significativamente superiores a las generaciones anteriores.