Tuchel no teme a Argentina: « Estamos listos »

Antes de la semifinal de la Copa del Mundo 2026, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, habló abiertamente sobre Argentina. Reconoció que es muy difícil vencer al vigente campeón del mundo, pero subrayó que Inglaterra tiene el carácter, la paciencia y la determinación para superar este desafío.

« Es muy difícil vencerlos »

Tuchel no ocultó la fuerza de la selección argentina. Dijo que conoce bien a algunos de los jugadores rivales y que ha trabajado con algunos de ellos.

« Tienen puntos fuertes. Incluso cuando encajan un gol o el partido se pone difícil, no entran en pánico. Es muy difícil vencerlos. Esa es la realidad », dijo Tuchel.

Esta reflexión revela una verdad fundamental sobre Argentina: el equipo de Scaloni no depende solo de la técnica o de Messi. Tienen la capacidad de ganar partidos grandes « sufriendo », con emoción y disciplina.

Tuchel recordó a la Argentina de Qatar

El seleccionador inglés dijo que la Argentina actual es muy similar al equipo de hace cuatro años. En 2022, en Qatar, los pupilos de Lionel Scaloni se proclamaron campeones del mundo al vencer a Francia en la tanda de penaltis.

Según Tuchel, Argentina aún conserva esa cohesión, ese espíritu de sacrificio y ese fútbol emocional.

Fortaleza de Argentina El sentido que destacó Tuchel No entrar en pánico no se salen del partido aunque encajen un gol Cohesión el equipo trabaja por un objetivo común Emoción aporta fuerza mental en los partidos grandes Historia actúa como motivación extra El factor Scaloni se mantiene el sistema y el estilo

« Nosotros también somos un equipo lleno de emociones »

Tuchel admitió que Argentina juega con emoción, pero indicó que Inglaterra también está lista para este tipo de partidos.

« Inglaterra tiene suficiente paciencia, carácter y voluntad para luchar contra Argentina. Estamos listos para este duelo », afirmó.

Esta semifinal no será solo un partido táctico para Inglaterra. Aquí, los nervios, la presión, la rivalidad histórica y los pequeños detalles en el campo tendrán una gran importancia.

¿Se convierte la historia en presión?

La rivalidad entre Inglaterra y Argentina ocupa un lugar especial en la historia de las Copas del Mundo. La Asociación Inglesa de Fútbol señaló que ambos equipos se han enfrentado 5 veces en Mundiales, con 3 victorias para Inglaterra.

Pero Tuchel no quiere cargar al equipo con esta historia como una presión excesiva.

Según él, Inglaterra sabe muy bien por qué está aquí. El objetivo es simple: jugar su propio partido en la semifinal y llegar a la final.

La tarea principal para Inglaterra

Es muy peligroso precipitarse en el campo contra Argentina. Porque jugadores como Messi, Álvarez, Mac Allister, Enzo Fernández pueden cambiar el destino del partido desde un solo espacio libre.

Inglaterra debe actuar con precisión en los siguientes puntos:

• repliegue rápido tras perder el balón;

• no dejar espacios cómodos a Messi;

• no dejar libertad a Paredes y Enzo Fernández en el medio;

• transición rápida al ataque a través de Kane y Bellingham;

• no dejarse llevar por la emoción y romper el orden táctico.

En pocas palabras, Inglaterra contra Argentina debe luchar no solo con las piernas, sino también con la inteligencia.

España espera en la final

El ganador de esta semifinal se enfrentará a España en la final. España venció a Francia 2-0 en la primera semifinal para clasificarse al partido decisivo.

Por lo tanto, el objetivo para Inglaterra es de dos etapas: primero romper el carácter de Argentina, luego prepararse contra el control de balón de España.

Para Argentina, es una nueva gran prueba en el camino hacia la defensa del título.

Una gran señal antes de un gran partido

Las palabras de Tuchel significan una cosa: Inglaterra respeta al rival, pero no le teme. Argentina, como vigente campeona, saltará al campo con gran confianza.

En este partido, quien encuentre su ritmo primero se acercará a la final.

¿La pregunta principal ahora es: podrá Inglaterra superar la emoción argentina y el factor Messi?