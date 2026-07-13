Лионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчи
Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири Лионель Месси ҳали ҳам майдонда мўъжизалар кўрсатишда давом этаётган бўлса-да, унинг "дахлсизлик" мақоми сўниб бормоқда. Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Гари Паллистер Goal.com нашрига берган интервюсида, 39 ёшли афсона энди аввалгидек рақиблар учун енгилмас эмаслигини ва Англия уни тўхтата олишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионати доирасида бўлиб ўтадиган Аргентина ва Англия ўртасидаги тўқнашув олдидан билдирилган бу фикрлар катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Паллистернинг сўзларига кўра, Лионель Месси ҳозирда "оддий инсон" даражасига яқинлашган ва унинг жисмоний имкониятлари ўн йил олдинги чўққисида эмас. Бу эса Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоасига амалдаги жаҳон чемпионларини тахтдан тушириш учун қўшимча ишонч бағишламоқда.
Месси ҳали ҳам хавфли, аммо тўхтатиб бўлмайдиган эмасГарчи Лионель Месси MLS'да Интер Миами сафида ва Аргентина терма жамоасида ажойиб натижалар қайд этаётган бўлса-да, экспертлар унинг ўйин услуби ўзгарганини пайқашмоқда. Паллистер у ҳали ҳам Аргентина учун марказий фигура эканлигини инкор этмайди, бироқ унинг бутун жамоаларни якка ўзи доғда қолдириш қобилияти пасайганини айтиб ўтди.
"Месси ўн йил олдинги Месси эмас. У ҳали ҳам Аргентина учун ҳал қилувчи футболчи, аммо у ўзининг энг юқори чўққисидаги каби рақиб ҳимоясини шунчаки ёриб ўтиб кетолмайди деб ўйлайман. Ҳа, у ҳали ҳам ажойиб техник, аммо энди уни жамоавий тартиб билан жиловлаш имкони бор", — дейди собиқ футболчи.
Англиянинг жавоб зарбаси: Гарри Кейн ва Жуд БеллингемАнглия терма жамоаси ҳам бу баҳсга кучли таркиб билан етиб келмоқда. Жамоа сардори Гарри Кейн ва Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем каби ижрочилар Аргентина ҳимояси учун жиддий муаммо туғдириши кутилмоқда. Томас Тухель учун асосий вазифа — Лионель Месси майдондаги таъсирини чеклайдиган тактик режани ишлаб чиқишдир.
Лионель Месси ушбу турнирда саккизта гол уриб, жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланган бўлса-да, Англия лагерида қўрқув сезилмаяпти. Аксинча, инглизлар ўзларининг ёш ва бақувват таркиби билан Жанубий Америка вакилларига муносиб қаршилик кўрсатишга тайёр.
Ушбу қарама-қаршилик нафақат икки кучли жамоанинг тўқнашуви, балки икки хил футбол фалсафасининг жанги ҳамдир. Аргентина ўз етакчисининг индивидуал маҳоратига таянса, Англия Томас Тухель қўл остида тизимли ва интизомли ўйин кўрсатишни мақсад қилган. Лионель Месси 200 дан ортиқ ўйин ўтказиб, тажриба бобида устун бўлса-да, инглизларнинг шиддати ўйин тақдирини ҳал қилиши мумкин.
Якунда шуни айтиш жоизки, Лионель Месси учун бу турнир ўзининг тўққизинчи "Олтин тўп"и сари ташланган қадам бўлиши мумкин. Бироқ Англия каби гранд жамоалар унинг бу йўлидаги энг катта тўсиқ бўлиб қолаверади. Чоршанба кунги баҳс ким ҳақ эканлигини кўрсатиб беради.
…