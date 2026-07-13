Лионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчи

·6·Спорт
Лионель Месси энди аввалгидек хавфли эмасми: Англия Аргентина тахтини тортиб олмоқчи

Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири Лионель Месси ҳали ҳам майдонда мўъжизалар кўрсатишда давом этаётган бўлса-да, унинг "дахлсизлик" мақоми сўниб бормоқда. Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Гари Паллистер Goal.com нашрига берган интервюсида, 39 ёшли афсона энди аввалгидек рақиблар учун енгилмас эмаслигини ва Англия уни тўхтата олишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионати доирасида бўлиб ўтадиган Аргентина ва Англия ўртасидаги тўқнашув олдидан билдирилган бу фикрлар катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Паллистернинг сўзларига кўра, Лионель Месси ҳозирда "оддий инсон" даражасига яқинлашган ва унинг жисмоний имкониятлари ўн йил олдинги чўққисида эмас. Бу эса Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоасига амалдаги жаҳон чемпионларини тахтдан тушириш учун қўшимча ишонч бағишламоқда.

Месси ҳали ҳам хавфли, аммо тўхтатиб бўлмайдиган эмас

Гарчи Лионель Месси MLS'да Интер Миами сафида ва Аргентина терма жамоасида ажойиб натижалар қайд этаётган бўлса-да, экспертлар унинг ўйин услуби ўзгарганини пайқашмоқда. Паллистер у ҳали ҳам Аргентина учун марказий фигура эканлигини инкор этмайди, бироқ унинг бутун жамоаларни якка ўзи доғда қолдириш қобилияти пасайганини айтиб ўтди.

"Месси ўн йил олдинги Месси эмас. У ҳали ҳам Аргентина учун ҳал қилувчи футболчи, аммо у ўзининг энг юқори чўққисидаги каби рақиб ҳимоясини шунчаки ёриб ўтиб кетолмайди деб ўйлайман. Ҳа, у ҳали ҳам ажойиб техник, аммо энди уни жамоавий тартиб билан жиловлаш имкони бор", — дейди собиқ футболчи.

Англиянинг жавоб зарбаси: Гарри Кейн ва Жуд Беллингем

Англия терма жамоаси ҳам бу баҳсга кучли таркиб билан етиб келмоқда. Жамоа сардори Гарри Кейн ва Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем каби ижрочилар Аргентина ҳимояси учун жиддий муаммо туғдириши кутилмоқда. Томас Тухель учун асосий вазифа — Лионель Месси майдондаги таъсирини чеклайдиган тактик режани ишлаб чиқишдир.

Лионель Месси ушбу турнирда саккизта гол уриб, жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланган бўлса-да, Англия лагерида қўрқув сезилмаяпти. Аксинча, инглизлар ўзларининг ёш ва бақувват таркиби билан Жанубий Америка вакилларига муносиб қаршилик кўрсатишга тайёр.

Ушбу қарама-қаршилик нафақат икки кучли жамоанинг тўқнашуви, балки икки хил футбол фалсафасининг жанги ҳамдир. Аргентина ўз етакчисининг индивидуал маҳоратига таянса, Англия Томас Тухель қўл остида тизимли ва интизомли ўйин кўрсатишни мақсад қилган. Лионель Месси 200 дан ортиқ ўйин ўтказиб, тажриба бобида устун бўлса-да, инглизларнинг шиддати ўйин тақдирини ҳал қилиши мумкин.

Якунда шуни айтиш жоизки, Лионель Месси учун бу турнир ўзининг тўққизинчи "Олтин тўп"и сари ташланган қадам бўлиши мумкин. Бироқ Англия каби гранд жамоалар унинг бу йўлидаги энг катта тўсиқ бўлиб қолаверади. Чоршанба кунги баҳс ким ҳақ эканлигини кўрсатиб беради.

Лионель МессиАнглияАргентинаЖаҳон ЧемпионатиТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяптиСамуел Этўо: Килиан Мбаппе Францияда етарлича қадрланмаяптиБугун, 19:16Манчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилдиМанчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилдиБугун, 18:37Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилдиКриштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилдиБугун, 18:13ЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонадаЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонадаБугун, 18:05ЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқдаЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқдаБугун, 17:59Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”Бугун, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди