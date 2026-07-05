«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?

·0·Спорт
«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?

Мадриднинг «Реал» клуби ёзги трансферлар даврида «Челси» ярим ҳимоячиси Энцо Фернандесни сотиб олмасликка қарор қилди. Клуб раҳбарияти аргентиналик футболчининг ўйин услуби жамоанинг ҳозирги режаларига тўлиқ мос келмайди, деб ҳисобламоқда.

«Реал» миш-мишларга нуқта қўйди

Журналист Рамон Альварес маълумотига кўра, мадридликлар Энцо Фернандес трансфери ҳақидаги доимий хабарларга чек қўйиш мақсадида расмий баёнот ҳам берган.

Шу тариқа, 24 ёшли ярим ҳимоячининг яқин вақт ичида «Сантьяго Бернабеу»га кўчиб ўтиши эҳтимоли амалда йўққа чиқди.

Сабаб — Вальверде ва Беллингем

Манбага кўра, «Реал» раҳбарияти Энцо Фернандес тактик жиҳатдан Федерико Вальверде ва Жуд Беллингем билан бир чизиқда етарлича мослаша олмайди, деган фикрда.

Мадрид клуби келажакда ярим ҳимоя марказини айнан Вальверде ва Беллингем атрофида қуришни режалаштирмоқда. Шу сабаб яна бир қимматбаҳо марказий ярим ҳимоячи учун катта маблағ сарфлаш мақсадга мувофиқ эмас, деб топилган.

Энцонинг нархи 90 миллион евро

Transfermarkt портали Энцо Фернандеснинг жорий бозор қийматини 90 миллион евро деб баҳоламоқда.

Аргентиналик футболчи «Челси»нинг муҳим ўйинчиларидан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ «Реал»нинг ҳозирги трансфер стратегиясида унга жой топилмади.

Энди мадридликлар ярим ҳимояни эмас, таркибнинг бошқа позицияларини кучайтиришга эътибор қаратиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессининг Возиняга айтган сўзлари маълум бўлди...Мессининг Возиняга айтган сўзлари маълум бўлди...Бугун, 00:04Хаби Алонсо «Челси»га «Реал»дан икки юлдуз олмоқчиХаби Алонсо «Челси»га «Реал»дан икки юлдуз олмоқчиБугун, 00:01Кабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатдиКабо-Верде мағлуб бўлди, аммо тарихий рекорд ўрнатдиКеча, 23:59Винсан Компани Бавария иқтидорини жамоада қолишга кўндирдиВинсан Компани Бавария иқтидорини жамоада қолишга кўндирдиКеча, 23:57Рома Мейсон Гринвуд трансфери бўйича ҳаракатларни жадаллаштирмоқдаРома Мейсон Гринвуд трансфери бўйича ҳаракатларни жадаллаштирмоқдаКеча, 23:13Арсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришдиАрсенал ва Бешиктош Леандро Троссард трансфери бўйича келишувга эришдиКеча, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди