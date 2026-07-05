«Реал» нега Энцо Фернандес трансферидан воз кечди?
Мадриднинг «Реал» клуби ёзги трансферлар даврида «Челси» ярим ҳимоячиси Энцо Фернандесни сотиб олмасликка қарор қилди. Клуб раҳбарияти аргентиналик футболчининг ўйин услуби жамоанинг ҳозирги режаларига тўлиқ мос келмайди, деб ҳисобламоқда.
«Реал» миш-мишларга нуқта қўйди
Журналист Рамон Альварес маълумотига кўра, мадридликлар Энцо Фернандес трансфери ҳақидаги доимий хабарларга чек қўйиш мақсадида расмий баёнот ҳам берган.
Шу тариқа, 24 ёшли ярим ҳимоячининг яқин вақт ичида «Сантьяго Бернабеу»га кўчиб ўтиши эҳтимоли амалда йўққа чиқди.
Сабаб — Вальверде ва Беллингем
Манбага кўра, «Реал» раҳбарияти Энцо Фернандес тактик жиҳатдан Федерико Вальверде ва Жуд Беллингем билан бир чизиқда етарлича мослаша олмайди, деган фикрда.
Мадрид клуби келажакда ярим ҳимоя марказини айнан Вальверде ва Беллингем атрофида қуришни режалаштирмоқда. Шу сабаб яна бир қимматбаҳо марказий ярим ҳимоячи учун катта маблағ сарфлаш мақсадга мувофиқ эмас, деб топилган.
Энцонинг нархи 90 миллион евро
Transfermarkt портали Энцо Фернандеснинг жорий бозор қийматини 90 миллион евро деб баҳоламоқда.
Аргентиналик футболчи «Челси»нинг муҳим ўйинчиларидан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ «Реал»нинг ҳозирги трансфер стратегиясида унга жой топилмади.
Энди мадридликлар ярим ҳимояни эмас, таркибнинг бошқа позицияларини кучайтиришга эътибор қаратиши кутилмоқда.
…