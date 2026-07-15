Las boxeadoras uzbekas U23 y U19 hicieron temblar a Asia en Yakarta

Las boxeadoras de Uzbekistán lograron resultados sobresalientes en el Campeonato Asiático de Boxeo 2026 celebrado en Yakarta. Nuestras representantes ocuparon el primer lugar en la clasificación general tanto en la categoría U23 como en la U19.

Dos categorías de edad, un solo resultado: Uzbekistán en primer lugar

El Campeonato Asiático de Boxeo femenino para menores de 19 y 23 años concluyó en Yakarta, la capital de Indonesia.

Lo más gratificante es que el podio fue idéntico en ambas categorías: Uzbekistán primero, Kazajistán segundo e India tercero.

Este resultado demuestra una vez más la solidez de la cantera en el boxeo femenino uzbeko. Ya no se trata solo de una generación: tanto las U19 como las U23 dominan Asia.

U23: Dominio absoluto con 6 medallas de oro

En la categoría sub-23, el equipo nacional de Uzbekistán obtuvo el primer lugar con 6 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce.

Kazajistán quedó segundo con 3 oros, 3 platas y 2 bronces. India ascendió al tercer puesto con 1 oro, 4 platas y 4 bronces.

Puesto Equipo Oro Plata Bronce Total 1 Uzbekistán 6 1 2 9 2 Kazajistán 3 3 2 8 3 India 1 4 4 9 4 Japón 0 1 2 3 5 Mongolia 0 1 0 1 6 Corea del Sur 0 0 3 3 7 Indonesia 0 0 2 2 8 Kirguistán 0 0 1 1 8 Vietnam 0 0 1 1

La cifra más importante en esta tabla es el 6. Uzbekistán no solo ganó muchas medallas, sino que superó a sus rivales en el número de medallas de mayor valor.

U19: Las juveniles también en lo más alto del podio

En la categoría sub-19, Uzbekistán también se hizo con el primer puesto. En esta categoría, nuestras representantes acumularon 4 medallas de oro y 2 de plata.

Kazajistán fue segundo con 3 oros y 3 bronces, mientras que India quedó tercera con 2 oros y 6 platas.

Puesto Equipo Oro Plata Bronce Total 1 Uzbekistán 4 2 0 6 2 Kazajistán 3 0 3 6 3 India 2 6 0 8 4 Indonesia 1 1 0 2 5 Taiwán 0 1 3 4 6 Japón 0 0 4 4 6 Vietnam 0 0 4 4 8 Kirguistán 0 0 2 2 9 Tailandia 0 0 1 1 9 Tayikistán 0 0 1 1 9 Corea del Sur 0 0 1 1 9 Mongolia 0 0 1 1

Este resultado en la categoría U19 es aún más importante, ya que las jóvenes campeonas de hoy podrían ser la fuerza principal del equipo U23 y de la selección absoluta mañana.

Un total de 10 oros: una gran señal

Sumando los resultados de las categorías U19 y U23, las boxeadoras uzbekas ganaron 10 medallas de oro en Yakarta.

Esto no es solo estadística. Demuestra que el boxeo femenino uzbeko se está convirtiendo en un sistema estable a nivel asiático.

Categoría Oro Plata Bronce Total U23 6 1 2 9 U19 4 2 0 6 Total 10 3 2 15

15 medallas, de las cuales 10 son de oro: es un resultado muy sólido. Tal indicador brinda gran confianza a cualquier escuela deportiva.

Kazajistán e India siguen siendo los principales rivales

En ambas categorías, Kazajistán e India ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. Esto muestra que la competencia principal en el boxeo femenino asiático gira en torno a estos tres países.

La escuela de boxeo de Kazajistán es tradicionalmente fuerte. India, por su parte, ha mostrado un gran crecimiento en el boxeo femenino en los últimos años. Ante tales rivales, el hecho de que Uzbekistán sea primero en ambas categorías merece un reconocimiento especial.

¿Por qué es importante este resultado?

En primer lugar, se demostró que las boxeadoras uzbekas no solo ganan medallas en ciertas categorías de peso, sino en diversas categorías.

En segundo lugar, ser primeros simultáneamente en U19 y U23 significa que el sistema de reserva funciona correctamente.

En tercer lugar, este resultado muestra que están surgiendo nuevos nombres, nueva competencia y nuevas oportunidades para la selección absoluta.

Las finales masculinas están por llegar

Para información, el Campeonato Asiático de boxeo masculino para menores de 19 y 23 años también continúa en Yakarta.

Las peleas finales están programadas para el 16 de julio. Por lo tanto, el número de medallas para la delegación de boxeo de Uzbekistán en Yakarta aún podría aumentar.

Yakarta: una declaración de fuerza de la nueva generación

Las boxeadoras uzbekas hicieron una declaración contundente en los rings de Yakarta: nuestro boxeo nacional tiene una gran reserva no solo para hoy, sino también para el futuro.

Primer lugar en U23, primer lugar en U19 y un total de 10 medallas de oro: esto no es un resultado casual. Es el resultado del trabajo, la preparación, el carácter y la confianza en el ring.

¿Ahora la pregunta principal es: podrá esta generación que se lució en Yakarta conquistar también el podio asiático y mundial en la selección absoluta?