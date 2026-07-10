Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?

·1·Дунё
Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?

Жанубий Корея хорижлик мутахассислар учун янги имконият яратди. Мамлакат ҳукумати масофадан туриб ишлайдиган хорижликлар, яъни «рақамли кўчманчилар» учун мўлжалланган F-1-D (Nomad) визасини расман жорий қилди.

Янги тартибга кўра, ушбу виза эгалари Жанубий Кореяда яшаган ҳолда хориждаги компанияси учун масофадан ишлашда давом этиши мумкин. Бу виза мамлакат ичида ишга жойлашишни талаб қилмайди ва айнан иш ҳамда саёҳатни уйғунлаштиришни истаганлар учун мўлжалланган.

Аввал F-1-D визаси 2024 йил январидан 2026 йил майигача синов тариқасида амал қилиб келган. Энди эса ҳукумат уни доимий асосда ва соддалаштирилган шартлар билан беришга қарор қилди.

Янгиланган қоидаларга мувофиқ, ариза берувчилар учун даромад бўйича талаблар ҳам енгиллаштирилди. Энди талабгорнинг ёши, яшашни режалаштираётган ҳудуди ҳамда аҳоли камайиб бораётган минтақаларга кўчиш нияти ҳисобга олинади. Масалан, 18–34 ёшли ва Сеул, Инчеон ҳамда Кёнги ҳудудларидан ташқарида яшашни режалаштирган хорижликлар ўтган йилги аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи миллий даромад миқдорига тенг даромадга эга бўлса, ушбу визани олиш имкониятига эга бўлади. 2025 йилда бу кўрсаткич 36 963 АҚШ долларини ташкил этган.

Жанубий Корея адлия вазири Жунг Сунг Ҳонинг таъкидлашича, мазкур дастур мамлакатга креатив ва юқори малакали мутахассисларни жалб қилиш, уларни Корея ҳаёти билан яқиндан таништириш ҳамда келажакда мамлакат тараққиётига ҳисса қўшишга ундаш мақсадида йўлга қўйилган.

Яна бир муҳим янгилик — ушбу виза орқали мамлакатда яшашнинг максимал муддати икки йилдан уч йилгача узайтирилди.

Айни пайтда бундай дастурни жорий этган давлатлар сони ортиб бормоқда. Эстония, Португалия, Испания, Қозоғистон ва Грузия ҳам масофадан ишлайдиган хорижликлар учун махсус визаларни таклиф қилмоқда. Мутахассислар фикрича, рақамли кўчманчилар учун рақобат келгуси йилларда янада кучайиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москвада роботлар тўйи ўтказилди барча уни муҳокама қилмоқдаМосквада роботлар тўйи ўтказилди барча уни муҳокама қилмоқдаБугун, 09:50Олимларни ҳайратга солган қизиқ жараён: бўлакларга бўлинса ҳам ўзини қайта тиклай оладиган қуртОлимларни ҳайратга солган қизиқ жараён: бўлакларга бўлинса ҳам ўзини қайта тиклай оладиган қуртБугун, 09:21Филиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқдаФилиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқдаБугун, 09:07Боғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олдиБоғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олдиБугун, 04:20Пиццадек кўзли улкан калмарга оид муҳим топилма аниқландиПиццадек кўзли улкан калмарга оид муҳим топилма аниқландиБугун, 02:25Самолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирдиСамолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирдиБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди