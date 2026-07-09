Жанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар бор
Жанубий Корея миллий жамоаси ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштирокдан кейин янги бош мураббий излашни бошлагани айтилмоқда.
Star News Korea нашри маълумотига кўра, лавозим учун икки асосий номзод кўриб чиқилмоқда. Улардан бири яқинда Португалия миллий жамоасини тарк этган Роберто Мартинес ҳисобланади.
Мартинес Корея вариантида пайдо бўлди
Роберто Мартинес ЖЧ-2026да Португалия миллий жамоасини бошқарган эди.
Бироқ португаллар турнирда кутилган натижани қайд эта олмади. Шундан сўнг мутахассис лавозимини тарк этганди.
Энди эса у Жанубий Корея миллий жамоаси бош мураббийлигига номзодлар қаторидан жой олгани хабар қилинмоқда.
Паулу Бенту ҳам асосий номзодлардан бири
Манбага кўра, яна бир асосий номзод — Паулу Бенту.
Португалиялик мутахассис 2022 йил Қатардаги жаҳон чемпионатида Жанубий Кореяни 1/8 финалга олиб чиққан эди. Шу боис унинг номзоди кореяликлар учун яхши таниш вариант ҳисобланади.
Жамоа мураббийсиз қолган
Айни пайтда Жанубий Корея миллий жамоаси бош мураббийлиги лавозими бўш турибди.
Аввалроқ Хон Мён Бо ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги муваффақиятсиз натижадан сўнг истеъфога чиқарилгани маълум қилинганди.
Корея янги босқичга тайёрланмоқда
Жанубий Корея футбол федерацияси олдида энди муҳим танлов турибди.
Бир томонда жамоа муҳитини яхши биладиган Паулу Бенту, иккинчи томонда эса Португалия ва бошқа миллий жамоаларда ишлаган Роберто Мартинес бор.
Корея футболи учун навбатдаги қарор фақат янги мураббий тайинлови эмас, балки кейинги йирик турнирлар учун бутунлай янги йўналишни белгилаб бериши мумкин.
…