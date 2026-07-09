Жанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар бор

·0·Спорт
Жанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар бор

Жанубий Корея миллий жамоаси ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштирокдан кейин янги бош мураббий излашни бошлагани айтилмоқда.

Star News Korea нашри маълумотига кўра, лавозим учун икки асосий номзод кўриб чиқилмоқда. Улардан бири яқинда Португалия миллий жамоасини тарк этган Роберто Мартинес ҳисобланади.

Мартинес Корея вариантида пайдо бўлди

Роберто Мартинес ЖЧ-2026да Португалия миллий жамоасини бошқарган эди.

Бироқ португаллар турнирда кутилган натижани қайд эта олмади. Шундан сўнг мутахассис лавозимини тарк этганди.

Энди эса у Жанубий Корея миллий жамоаси бош мураббийлигига номзодлар қаторидан жой олгани хабар қилинмоқда.

Паулу Бенту ҳам асосий номзодлардан бири

Манбага кўра, яна бир асосий номзод — Паулу Бенту.

Португалиялик мутахассис 2022 йил Қатардаги жаҳон чемпионатида Жанубий Кореяни 1/8 финалга олиб чиққан эди. Шу боис унинг номзоди кореяликлар учун яхши таниш вариант ҳисобланади.

Жамоа мураббийсиз қолган

Айни пайтда Жанубий Корея миллий жамоаси бош мураббийлиги лавозими бўш турибди.

Аввалроқ Хон Мён Бо ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги муваффақиятсиз натижадан сўнг истеъфога чиқарилгани маълум қилинганди.

Корея янги босқичга тайёрланмоқда

Жанубий Корея футбол федерацияси олдида энди муҳим танлов турибди.

Бир томонда жамоа муҳитини яхши биладиган Паулу Бенту, иккинчи томонда эса Португалия ва бошқа миллий жамоаларда ишлаган Роберто Мартинес бор.

Корея футболи учун навбатдаги қарор фақат янги мураббий тайинлови эмас, балки кейинги йирик турнирлар учун бутунлай янги йўналишни белгилаб бериши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?Бугун, 11:26Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...Бугун, 10:39Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?Бугун, 09:18ММА харитаси янгиланди: етакчилик кутилмаган томонга ўтди...ММА харитаси янгиланди: етакчилик кутилмаган томонга ўтди...Бугун, 09:12Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...Бугун, 08:59Интер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилдиИнтер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилдиБугун, 02:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди