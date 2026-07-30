Shaun Wright-Phillips participará en el programa Strictly Come Dancing

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Shaun Wright-Phillips participará en el programa Strictly Come Dancing

Se ha confirmado oficialmente que el ex extremo de la selección de Inglaterra, del Chelsea y del Manchester City, Shaun Wright-Phillips, participará en la temporada 2026 del famoso programa Strictly Come Dancing. La noticia fue difundida por GOAL.com y anunciada a través de las páginas oficiales del programa en las redes sociales. Así lo informa Goal.com informa .

Tras poner fin a su carrera como futbolista profesional y dedicarse a labores de experto, la ex estrella se prepara para saltar a la pista de baile. Según sus propias palabras, aunque este proyecto se sale por completo de su zona de confort habitual, este nuevo reto le ha despertado un gran interés.

Del campo de fútbol a la pista de baile

Shaun Wright-Phillips disputó en su momento 36 partidos con la selección de Inglaterra. A lo largo de su carrera, también defendió los colores de clubes tan conocidos como el Manchester City, el Chelsea y el Queens Park Rangers. Asimismo, jugó al otro lado del charco en los New York Red Bulls y el Phoenix Rising.

Tras colgar las botas, el ex futbolista trabaja con éxito como analista en importantes cadenas de televisión como la BBC, Sky Sports, ITV y la Premier League inglesa. Además, el hijo de la leyenda del Arsenal Ian Wright ejerce como embajador oficial del Manchester City desde 2020.

Emocionantes expectativas ante la nueva temporada

Tras ser anunciado como participante del programa, Wright-Phillips reconoció con humor que sus habilidades para el baile se limitaban principalmente a las celebraciones familiares. Destacó que las reglas de la danza son un mundo completamente nuevo para él.

«¡Llevo el ritmo en la sangre, pero sobre todo en las reuniones familiares!», bromeó el ex jugador. «El programa Strictly está sin duda fuera de mi zona de confort, pero tengo muchas ganas de empezar y afronto este reto con ilusión».

Se une a la variada alineación de famosos reunidos para la temporada 2026. En esta lista también figuran la actriz Lacey Turner, la presentadora de televisión Dani Dyer y la cantante australiana Delta Goodrem, y se espera que se anuncien nuevos participantes durante los meses de verano.

Shaun Wright-PhillipsStrictly Come DancingFútbolInglaterraGOAL.com
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