El «Cuarteto intocable» del Real Madrid: ¿quiénes son los pilares del proyecto de Mourinho?

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El «Cuarteto intocable» del Real Madrid: ¿quiénes son los pilares del proyecto de Mourinho?

La directiva del Real Madrid ha definido sus planes estratégicos para la próxima temporada y el futuro a largo plazo. Según la última información del conocido periodista Jorge Picón, el «club blanco» ha declarado a cuatro de sus futbolistas como totalmente intocables e intransferibles. Esta noticia adquiere aún mayor relevancia tras el regreso de José Mourinho como entrenador principal del equipo.

El «Cuarteto intocable» del Real: ¿Quiénes son?

Según la fuente, la directiva del club considera a estos cuatro jugadores como la piedra angular y la parte principal del proyecto a largo plazo del equipo. Bajo ningún concepto y por ninguna cantidad serán puestos en el mercado de fichajes. Aquí están los «intocables»:

  • Thibaut Courtois (Portero): El baluarte de confianza en la defensa del equipo y uno de los mejores porteros del mundo.

  • Federico Valverde (Centrocampista): Un jugador fuerte y versátil que encarna la cultura del club, el «motor» del equipo.

  • Jude Bellingham (Centrocampista): Un talento fenomenal que asumió el liderazgo desde su primera temporada y el cerebro del equipo.

  • Kylian Mbappé (Delantero): El fichaje estelar más esperado del club y la futura estrella principal de la línea de ataque.

La condición de intocables de estos futbolistas demuestra el empeño del Real por mantener la estabilidad y continuar con sus tradiciones victoriosas.

El regreso de Mourinho y una nueva era: Viejo conocido, nuevas ilusiones

Esta decisión estratégica se ha tomado en un momento en que José Mourinho ha asumido el mando del Real como entrenador principal. El regreso del técnico portugués a Madrid genera un gran interés y esperanza entre los aficionados.

Mourinho ya dirigió al «club blanco» entre 2010 y 2013, logrando éxitos notables:

  • Campeonato de España (La Liga);

  • Campeón de la Copa del Rey;

  • Ganador de la Supercopa de España.

Para el Real, que terminó la temporada pasada de La Liga en segundo lugar, se espera que el nuevo proyecto liderado por Mourinho sea un paso serio hacia la recuperación del título de liga. Es natural que este «cuarteto intocable» sirva como una sólida base para la nueva estrategia ganadora de Mourinho.

Datos clave sobre los planes estratégicos del Real

Indicador / Elemento

Detalles

Club

Real Madrid

Entrenador principal

José Mourinho (desde este verano)

Periodista / Fuente

Jorge Picón

Estatus

Totalmente intransferibles (Intocables)

Futbolistas intocables

Courtois, Valverde, Bellingham, Mbappé

Objetivo

Base del proyecto a largo plazo

Anterior etapa de Mourinho

2010–2013 (La Liga, Copa del Rey)

Resultado de la temporada pasada

2º puesto en La Liga

Las decisiones estratégicas del Real y el regreso de Mourinho son de los temas más candentes del mundo del fútbol. ¿Quiénes son los intocables y qué cambios hará el «Special One» en Madrid?

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En tu opinión, ¿es correcta esta decisión de la directiva del Real? ¿A quién más se le podría llamar «intocable»? ¿Podrá Mourinho volver a hacer campeón al Real? ¡Deja tus opiniones y pronósticos en los comentarios!

Real MadridJosé MourinhoThibaut CourtoisJude BellinghamKylian Mbappé
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Shuhrat Razzakov
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