El Chelsea de Londres ha dado un nuevo golpe maestro en el mercado de fichajes. El club ha anunciado oficialmente el fichaje del defensa central Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace. Este traspaso se ha convertido en uno de los acontecimientos más sonados de la ventana de fichajes de verano en la Premier League.

Zamin.uz analiza los detalles de la nueva incorporación de los «blues» y repasa la exitosa trayectoria del futbolista francés en el otro club londinense.

Detalles del traspaso: Un acuerdo por 60,7 millones de euros

Según Transfermarkt, el Chelsea ha pagado al Crystal Palace por el defensa central de 26 años 60,7 millones de euros Esta cantidad convierte a Lacroix en uno de los defensas más caros de la historia del club. Se espera que Lacroix refuerce la línea defensiva en Stamford Bridge y se convierta en una de las figuras clave del equipo.

Una etapa exitosa en el Crystal Palace y trofeos

Maxence Lacroix se unió a las filas del Crystal Palace en agosto de 2024 procedente del Wolfsburgo alemán. En dos temporadas, el defensa francés se convirtió en un auténtico líder de las «águilas». Disputó un total de 98 partidos en todas las competiciones con el equipo y logró marcar 4 goles Cabe destacar que en 31 partidos con su participación, la portería del Crystal Palace se mantuvo imbatida.

Junto con el club londinense, Lacroix ganó tres trofeos importantes:

FA Cup

Community Shield (Supercopa de Inglaterra)

UEFA Conference League el máximo trofeo

La temporada pasada destacó no solo por su juego en el campo, sino también por sus cualidades de liderazgo, ejerciendo como segundo capitán del equipo.

Selección francesa y Copa del Mundo

El rendimiento estable y sólido de Lacroix a nivel de clubes no pasó desapercibido para el cuerpo técnico de la selección francesa. En marzo de 2026, recibió su primera convocatoria con la absoluta. El defensa participó en el Mundial coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, disputando 3 partidos en el torneo.

Estadísticas de Maxence Lacroix en el Crystal Palace

Aspecto / Métrica Detalles Llegada Agosto de 2024 Exclub Wolfsburgo (Alemania) Partidos jugados 98 Goles anotados 4 Porterías a cero 31 Trofeos ganados FA Cup, Community Shield, UEFA Conference League Debate con la selección Marzo de 2026 Partidos en el Mundial 3 Precio del traspaso 60,7 millones de euros

El fichaje de Maxence Lacroix por el Chelsea es un paso serio que podría alterar el equilibrio de fuerzas en la Premier League.

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