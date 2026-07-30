Nuevo obstáculo en los fichajes del Real Madrid

Según un medio deportivo, a pesar de que el Real Madrid trabaja activamente en los fichajes de Yan Diomande y Rodri, el club se enfrenta a graves problemas para inscribir a estos futbolistas en la plantilla. La rigidez de las normas de La Liga y el número limitado de plazas disponibles obligan a la directiva merengue a tomar medidas adicionales para salir de esta situación difícil, informa Goal.com informa .

Actualmente, las negociaciones con el Leipzig por Yan Diomande han entrado en su fase final. Ambas partes están acordando ciertas condiciones del acuerdo y la parte variable del traspaso. Se espera que el valor total de este fichaje supere los 120 millones de euros, cantidad que se dividirá entre el pago base y los bonus. A pesar de ello, todos los implicados en las negociaciones confían en alcanzar un resultado positivo.

El fichaje de Rodri y el plan en Valdebebas

Al mismo tiempo, las negociaciones para incorporar a Rodri se encuentran en una fase relativamente temprana. Se destaca que la confianza va en aumento en la ciudad deportiva de Valdebebas y que el Real Madrid ya ha iniciado contactos oficiales con el Manchester City. Sin embargo, se necesitará tiempo para cerrar el acuerdo a nivel financiero y legal.

Según la normativa de La Liga, cada club tiene derecho a inscribir un máximo de 25 jugadores con contrato profesional. En la actualidad, el Real Madrid cuenta con 24 fichas de este tipo. Cabe destacar que, aunque Franco Mastantuono actúa con el primer equipo, por ahora solo está inscrito en el Castilla.

Restricciones reglamentarias y política de personal

La venta de Gonzalo García solo permitiría al club liberar una plaza vacante. Esto sería suficiente para inscribir únicamente a uno de los nuevos futbolistas que se esperan en el futuro. Sin embargo, el problema es aún más profundo.

Muchos equipos punteros prefieren dejar deliberadamente libre la 25.ª plaza durante el mercado de fichajes para hacer frente a imprevistos de última hora. La temporada pasada, el propio Real Madrid recurrió a esta práctica. Ahora, la directiva del club se rompe la cabeza para mantener el equilibrio entre reforzar la plantilla y cumplir con los requisitos reglamentarios.