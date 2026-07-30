Se crearán centros de datos modulares para inteligencia artificial en el espacio

En Estados Unidos se ha patentado la arquitectura de grandes centros de datos modulares en órbita diseñados para la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento. Esta nueva tecnología tiene como objetivo sortear las limitaciones de las redes energéticas terrestres tradicionales y aprovechar la energía solar ilimitada en el espacio. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, la patente fue obtenida por la empresa Sophia Space y el Instituto de Tecnología de California (Caltech). Este proyecto se formó sobre la base de la iniciativa Space-based Solar Power Project de Caltech, que investiga tecnologías para recolectar energía solar en el espacio.

Sistema de refrigeración pasiva para servidores espaciales

El aspecto más destacado del proyecto es el método de refrigeración pasiva de los módulos de computación. La nueva arquitectura permite prescindir por completo de bombas, tuberías y sistemas complejos de expulsión de calor mediante líquidos tradicionales.

Los ingenieros proponen utilizar módulos independientes llamados TILE. Cada uno de estos módulos está equipado con cuatro procesadores, se alimenta de células solares en el lado soleado e irradia el calor directamente al vacío espacial frío a través de la superficie opuesta.

Posibilidades de expansión y planes futuros

La comunicación entre los módulos se realiza exclusivamente mediante líneas de transmisión de datos por fibra óptica, sin líneas comunes de energía e intercambio térmico. Esto simplifica significativamente el proceso de ampliación de los sistemas informáticos orbitales.

Leon Alkalai, fundador de Sophia Space, destacó que tras el fuerte aumento de la demanda de potencia de cálculo para los sistemas de inteligencia artificial, la idea de los centros de datos en órbita ha adquirido un significado completamente nuevo. La principal tarea de ingeniería consistía en enfriar eficazmente los equipos.

La compañía planea realizar la primera prueba de la tecnología en 2027 en la plataforma satelital Apex Nova. Asimismo, está previsto comercializar los módulos en 2028 y comenzar las pruebas de un grupo orbital completo de 4 a 6 dispositivos en 2029-2030.

Para información, Sophia Space, fundada en 2023 por el exdirector técnico del Laboratorio de Propulsión Chorro de la NASA, ha recaudado hasta ahora 22 millones de dólares en inversiones. Caltech continuará investigando conjuntamente estructuras ligeras y plegables, así como sistemas de termorregulación para futuros centros de datos orbitales.