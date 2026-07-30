Oficial: La estrella del Manchester City John Stones en Milán - todos los detalles

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Oficial: La estrella del Manchester City John Stones en Milán - todos los detalles

El defensa de la selección de Inglaterra y Manchester Cityse encuentra al borde de un giro radical en su carrera. Según informa el reconocido periodista e insider Fabrizio Romano, el futbolista de 32 años ya ha llegado a Milán, Italia, y está muy cerca de unirse a uno de los gigantes actuales de la Serie A, el Inter.

Contrato hasta 2028 y sueldo millonario: los nerazzurri esperan a su nuevo líder

Según los informes, el acuerdo entre John Stones y el club milanés está completamente cerrado. El futbolista pasará reconocimiento médico en las próximas horas y firmará un contrato de larga duración con el Inter.

  • Duración del contrato: El contrato laboral entre el defensa y el club es válido hasta finales de junio de 2028 .

  • Cuantía salarial: En Italia, el miembro de la selección inglesa percibirá un salario neto de 4 millones de euros al año en las filas nerazzurri.

Este fichaje demuestra el deseo de la directiva del Inter de reforzar la línea defensiva con un jugador experimentado y consolidado en el panorama internacional.

Laúltimatemporada en el Manchester City: Lesiones y poca continuidad

Aunque John Stones contribuyó enormemente a los numerosos éxitos del Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola, incluidos el triplete y la Liga de Campeones, su última temporada no fue especialmente prolífica.Manchester City

En la Premier League, debido a las lesiones y a la alta competencia, el veterano defensa disputó apenas 9 partidos . En dichos encuentros no pudo aportar ningún gol ni asistencia para su club. Sin embargo, la disciplina de John sobre el terreno de juego se mantuvo impecable: no vio ninguna tarjeta amarilla ni roja en toda la campaña.

La mudanza a Milán representa una oportunidad fantástica para que Stones relance su carrera y disfrute de continuidad. Se espera que el estilo táctico de la Serie A se adapte perfectamente a sus virtudes, especialmente su lectura del juego y su manejo del balón.

John Stones: Números y datos

Parámetro / Dato

Estadísticas (Última temporada en Premier League)

Noticias del Inter

Club actual

Manchester City

Inter (A punto de fichar)

Partidos jugados

9 partidos

-

Goles / Asistencias

0 / 0

-

Tarjetas

0

-

Nuevo contrato

-

Hasta finales de junio de 2028

Salario anual

-

4 000 000 €

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¿Crees que John Stones encajará en la Serie A y en el sistema del Inter? ¿Cómo ayudará su experiencia al club milanés en Europa? ¡Deja tus opiniones y pronósticos en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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