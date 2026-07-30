Una mujer que le donó un riñón a su jefe fue despedida posteriormente

·3.8K·Mundo
Una mujer que le donó un riñón a su jefe fue despedida posteriormente

Este incidente ocurrido en EE. UU. es mencionado desde hace muchos años como uno de los casos más debatidos relacionados con la donación de órganos. Una mujer llamada Debbie Stevens aceptó donar su riñón para salvar la vida de su jefe. Sin embargo, tras la operación, en lugar de la gratitud esperada, se enfrentó a problemas inesperados.

Se supo que Debbie Stevens trabajaba en una empresa ubicada en el estado de Nueva York, EE. UU. Cuando se reveló que su jefa, Jackie Brucia, luchaba contra una insuficiencia renal, Debbie decidió sin dudarlo convertirse en donante. Los exámenes iniciales mostraron que no eran compatibles directamente. Tras ello, participó en el programa "paired kidney exchange" (intercambio cruzado de riñones) y donó su riñón a otro paciente. A cambio, el riñón de un donante compatible fue transplantado a su jefe.

Después de la operación, Debbie afirmó haber enfrentado presiones y diversos desacuerdos en su lugar de trabajo. Poco después, fue despedida. En una entrevista concedida a los medios de comunicación, la mujer recordó aquellos difíciles momentos diciendo: "Sentí como si me hubieran contratado solo por mi riñón".

Más tarde, Debbie Stevens presentó una demanda contra su ex empleador. Sin embargo, las partes expresaron diferentes posturas sobre el caso, y el empleador negó las acusaciones. Este acontecimiento provocó amplios debates públicos en EE. UU. y otros países sobre el apoyo a la donación de órganos, los derechos de los donantes y las relaciones laborales.

La historia de Debbie Stevens recuerda a muchos una verdad: a veces, la bondad puede no ser recompensada como se espera. A pesar de ello, su paso humanitario recordó una vez más a miles de personas la importancia de la donación de órganos para salvar vidas.

Debbie StevensJackie BruciaNueva YorkEE. UU.
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescabaUn niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescabaHoy, 12:12Al borde de una « gran explosión » en Oriente Medio: Trump planea ataques a gran escala contra IránAl borde de una « gran explosión » en Oriente Medio: Trump planea ataques a gran escala contra IránHoy, 12:09Rescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasiaRescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasiaHoy, 12:07Sacudida de Schengen en Europa: ¿El «tsunami» en Ceuta está fracturando a Europa?Sacudida de Schengen en Europa: ¿El «tsunami» en Ceuta está fracturando a Europa?Hoy, 11:56Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costaUna criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costaHoy, 11:53Una niña de 13 años atacada por una barracuda: el mar teñido de sangreUna niña de 13 años atacada por una barracuda: el mar teñido de sangreHoy, 11:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital