Una mujer que le donó un riñón a su jefe fue despedida posteriormente

Este incidente ocurrido en EE. UU. es mencionado desde hace muchos años como uno de los casos más debatidos relacionados con la donación de órganos. Una mujer llamada Debbie Stevens aceptó donar su riñón para salvar la vida de su jefe. Sin embargo, tras la operación, en lugar de la gratitud esperada, se enfrentó a problemas inesperados.

Se supo que Debbie Stevens trabajaba en una empresa ubicada en el estado de Nueva York, EE. UU. Cuando se reveló que su jefa, Jackie Brucia, luchaba contra una insuficiencia renal, Debbie decidió sin dudarlo convertirse en donante. Los exámenes iniciales mostraron que no eran compatibles directamente. Tras ello, participó en el programa "paired kidney exchange" (intercambio cruzado de riñones) y donó su riñón a otro paciente. A cambio, el riñón de un donante compatible fue transplantado a su jefe.

Después de la operación, Debbie afirmó haber enfrentado presiones y diversos desacuerdos en su lugar de trabajo. Poco después, fue despedida. En una entrevista concedida a los medios de comunicación, la mujer recordó aquellos difíciles momentos diciendo: "Sentí como si me hubieran contratado solo por mi riñón".

Más tarde, Debbie Stevens presentó una demanda contra su ex empleador. Sin embargo, las partes expresaron diferentes posturas sobre el caso, y el empleador negó las acusaciones. Este acontecimiento provocó amplios debates públicos en EE. UU. y otros países sobre el apoyo a la donación de órganos, los derechos de los donantes y las relaciones laborales.

La historia de Debbie Stevens recuerda a muchos una verdad: a veces, la bondad puede no ser recompensada como se espera. A pesar de ello, su paso humanitario recordó una vez más a miles de personas la importancia de la donación de órganos para salvar vidas.