SpaceX puso con éxito en órbita un satélite secreto

·39·Tecnología
SpaceX puso con éxito en órbita un satélite secreto

La empresa estadounidense SpaceX llevó a cabo otro vuelo espacial exitoso. Desde la Base de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, el cohete Falcon 9 puso con éxito en órbita la misión clasificada NROL-95 en interés de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO). Este lanzamiento exitoso confirma una vez más el liderazgo de la empresa en el sector aeroespacial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, el vuelo se realizó desde el complejo SLC-40 y todas sus etapas principales concluyeron según lo planeado. Después de separarse, la primera etapa del cohete regresó con éxito a la zona de aterrizaje LZ-2, ubicada cerca del sitio de lanzamiento. Durante el proceso de aterrizaje, se escuchó un zumbido característico y una onda sonora en las áreas circundantes.

Reutilización e historia del cohete

Para la primera etapa con el número B1096 utilizada en esta misión, este fue su séptimo vuelo. Cabe destacar que este propulsor ya se había utilizado con éxito en varios proyectos importantes, incluidos el proyecto Kuiper, IMAP, Starlink 6-87, NROL-77, GPS III-9, así como en el lanzamiento de la nave de carga CRS-34 a la Estación Espacial Internacional.

El nuevo aterrizaje exitoso de esta etapa permitirá a SpaceX reacondicionarla y prepararla para futuros vuelos. La empresa logra reducir significativamente los costos de acceso al espacio gracias a sus cohetes reutilizables.

Seguridad nacional y carga útil clasificada

Dado que el proyecto se llevó a cabo en aras de la seguridad nacional de EE. UU., la información sobre la carga útil y sus características técnicas se mantiene en secreto. Según fuentes abiertas, la misión se ejecutó directamente por orden de la NRO, responsable de la creación y operación de los satélites de reconocimiento de EE. UU.

Tales misiones clasificadas son de gran importancia para el sistema de defensa de EE. UU., y para lanzarlas al espacio se eligen principalmente los cohetes Falcon 9, probados y confiables. Se espera que la cooperación entre SpaceX y las agencias militares continúe en el futuro.

SpaceXFalcon 9NROL-95EspacioCohete
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Elon Musk recluta expertos en IA para SpaceXElon Musk recluta expertos en IA para SpaceXHoy, 12:25Xiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzXiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 HzHoy, 11:26La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »La publicación rusa « KodДурова » pasa a llamarse « Kod.ру »Hoy, 10:50Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Qualcomm se pronuncia sobre la caída del robot 4NE-1 en su presentación del Computex 2026Hoy, 10:28Alta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurAlta demanda de los nuevos smartphones Samsung en Corea del SurHoy, 07:58Científicos obtienen carbono sólido para baterías a partir de CO2 emitido a la atmósferaCientíficos obtienen carbono sólido para baterías a partir de CO2 emitido a la atmósferaHoy, 07:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis