La empresa estadounidense SpaceX llevó a cabo otro vuelo espacial exitoso. Desde la Base de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, el cohete Falcon 9 puso con éxito en órbita la misión clasificada NROL-95 en interés de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO). Este lanzamiento exitoso confirma una vez más el liderazgo de la empresa en el sector aeroespacial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, el vuelo se realizó desde el complejo SLC-40 y todas sus etapas principales concluyeron según lo planeado. Después de separarse, la primera etapa del cohete regresó con éxito a la zona de aterrizaje LZ-2, ubicada cerca del sitio de lanzamiento. Durante el proceso de aterrizaje, se escuchó un zumbido característico y una onda sonora en las áreas circundantes.

Reutilización e historia del cohete

Para la primera etapa con el número B1096 utilizada en esta misión, este fue su séptimo vuelo. Cabe destacar que este propulsor ya se había utilizado con éxito en varios proyectos importantes, incluidos el proyecto Kuiper, IMAP, Starlink 6-87, NROL-77, GPS III-9, así como en el lanzamiento de la nave de carga CRS-34 a la Estación Espacial Internacional.

El nuevo aterrizaje exitoso de esta etapa permitirá a SpaceX reacondicionarla y prepararla para futuros vuelos. La empresa logra reducir significativamente los costos de acceso al espacio gracias a sus cohetes reutilizables.

Seguridad nacional y carga útil clasificada

Dado que el proyecto se llevó a cabo en aras de la seguridad nacional de EE. UU., la información sobre la carga útil y sus características técnicas se mantiene en secreto. Según fuentes abiertas, la misión se ejecutó directamente por orden de la NRO, responsable de la creación y operación de los satélites de reconocimiento de EE. UU.

Tales misiones clasificadas son de gran importancia para el sistema de defensa de EE. UU., y para lanzarlas al espacio se eligen principalmente los cohetes Falcon 9, probados y confiables. Se espera que la cooperación entre SpaceX y las agencias militares continúe en el futuro.