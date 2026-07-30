Ancelotti revela el motivo del flojo rendimiento de Neymar en el Mundial 2026

En una comparecencia dedicada al balance de la Copa del Mundo, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, evaluó el desempeño de la estrella del equipo, Neymar, en el torneo. El técnico italiano no ocultó su descontento con la condición física y la preparación del jugador, al tiempo que elogió su profesionalismo.

Zamin.uz ofrece los detalles de esta sensacional declaración y las estadísticas reales de Neymar en el Mundial 2026.

Bajo crítica: «Neymar solo recuperó su nivel hasta el cuarto partido»

En una entrevista concedida al servicio de prensa de la selección brasileña, Carlo Ancelotti afirmó abiertamente que no estaba satisfecho con la preparación de Neymar para el torneo. Según él, el jugador debía haber alcanzado su forma física óptima antes del inicio de la competición.

De las declaraciones de Carlo Ancelotti: «Lo único que me molestó es que Neymar debería haberse preparado mejor antes del torneo y haber alcanzado su forma física óptima desde el primer partido, y no solo llegar a ella en el cuarto encuentro».

Esta declaración se considera una de las críticas más duras expresadas por el entrenador hacia el «número diez» de la selección. Los expertosopinan que Ancelotti no duda de la habilidad individual de Neymar, sino que desea que este replantee su enfoque hacia los grandes torneos.

Un reconocimiento inesperado: «Su comportamiento fue ideal»

A pesar de las duras críticas, el técnico italiano valoró positivamente la influencia de Neymar en el ambiente del grupo y su responsabilidad en los entrenamientos. Esto refleja un enfoque complejo y multifacético de Ancelotti hacia el futbolista.

Ancelotti continuó diciendo: «Además, su comportamiento fue ideal. Se tomó muy en serio el proceso de recuperación, ayudó al equipo y trabajó en los entrenamientos con gran responsabilidad y atención».

Este reconocimiento demuestra que Neymar es valorado no solo como un jugador de campo, sino también como un miembro experimentado del equipo.

Cuando hablan los hechos: ¿Cuántos minutos jugó Neymar en el Mundial 2026?

Las estadísticas también confirman que hay fundamentos sólidos detrás de las críticas del entrenador. Neymar participó en tan solo dos partidos en la Copa del Mundo de 2026 y en ambos entró desde el banquillo.

Contra Escocia (Fase de grupos, último partido): Entró como suplente.

Contra Noruega (Octavos de final): Ingresó al campo en el minuto 67.

Estas cifras muestran claramente que Neymar no estaba listo para ayudar plenamente al equipo al inicio del torneo.

Tabla resumen

Aspecto / Métrica Detalles Entrenador Carlo Ancelotti Futbolista Neymar Motivo de la crítica Preparación previa al torneo (incorporación tardía a su forma) Motivo del elogio Profesionalismo, responsabilidad en los entrenamientos Partidos en el Mundial 2026 2 (Escocia, Noruega) Estatus en el Mundial 2026 Suplente en ambos encuentros

La situación en torno a la selección de Brasil y Neymar siempre ha estado en el centro del mundo futbolístico. Es natural que una declaración tan abierta del entrenador genere nuevos debates.

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