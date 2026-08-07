Abren un proceso penal contra un hombre de 66 años que felicitó a los novios en una boda

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Abren un proceso penal contra un hombre de 66 años que felicitó a los novios en una boda

En Kazajistán, un hombre de 66 años que había felicitado a los novios durante una ceremonia de boda fue detenido posteriormente por la policía y trasladado a un centro de detención. La medida se tomó debido a sus declaraciones durante la boda.

Según se informó, el hombre, pariente de la familia de la novia, afirmó que no debería haber música en las bodas e insultó a los artistas. También sostuvo que hombres y mujeres no debían sentarse juntos alrededor de la misma mesa.

Su intervención también generó debate en las redes sociales. Las autoridades kazajas y la Administración de Asuntos Religiosos Musulmanes del país declararon que las opiniones expresadas por el hombre contradecían los principios de un Estado laico y los valores del islam.

Según la policía, se abrió un proceso penal contra el hombre de 66 años por presunta incitación al odio religioso y social.

Kazajistán
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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