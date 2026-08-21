El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, declaró abiertamente que el equipo sigue buscando un nuevo delantero centro. El técnico alemán aseguró confiar en el trabajo del director deportivo Deco y expresó su esperanza de que el fichaje esperado se concrete.

La pregunta más interesante sigue abierta por ahora: ¿A quién elegirá el FC Barcelona como el nuevo nueve que espera Flick?

Flick confía en Deco: «Necesitamos un nuevo nueve»

El FC Barcelona derrotó por 2-1 al club egipcio Al Ahly en el Trofeo Joan Gamper. Después del partido, Hansi Flick confirmó que el equipo sigue buscando un delantero centro. El técnico valoró el trabajo de Deco en el mercado de fichajes y mostró plena confianza en él para incorporar a un nuevo atacante.

«Buscamos exactamente ese tipo de jugador: un delantero que juegue como nueve. Deco ha hecho un trabajo excelente hasta ahora. Confío plenamente en él», declaró Flick.

La declaración de Flick demuestra que los azulgranas no han renunciado a reforzar su línea ofensiva antes del cierre del mercado de fichajes.

El objetivo principal es encontrar un delantero centro, es decir, un jugador para la posición de número 9;

Flick confía plenamente en el trabajo de Deco en este asunto;

El FC Barcelona venció por 2-1 a Al Ahly;

La llegada de un nuevo delantero podría ampliar las opciones ofensivas del FC Barcelona.

La gran intriga ahora es: ¿a quién fichará Deco?

Las palabras de Flick demostraron que el mercado de fichajes aún no está cerrado. ¿Encontrará el club catalán un nuevo nueve o se apoyará en las opciones actuales? La respuesta se conocerá en los próximos días.

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