Flick espera un nuevo delantero: crece la intriga del mercado en el FC Barcelona

·9·Deportes
Flick espera un nuevo delantero: crece la intriga del mercado en el FC Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, declaró abiertamente que el equipo sigue buscando un nuevo delantero centro. El técnico alemán aseguró confiar en el trabajo del director deportivo Deco y expresó su esperanza de que el fichaje esperado se concrete.

La pregunta más interesante sigue abierta por ahora: ¿A quién elegirá el FC Barcelona como el nuevo nueve que espera Flick?

Flick confía en Deco: «Necesitamos un nuevo nueve»

El FC Barcelona derrotó por 2-1 al club egipcio Al Ahly en el Trofeo Joan Gamper. Después del partido, Hansi Flick confirmó que el equipo sigue buscando un delantero centro. El técnico valoró el trabajo de Deco en el mercado de fichajes y mostró plena confianza en él para incorporar a un nuevo atacante.

«Buscamos exactamente ese tipo de jugador: un delantero que juegue como nueve. Deco ha hecho un trabajo excelente hasta ahora. Confío plenamente en él», declaró Flick.

¿Cuál es el plan del FC Barcelona?

La declaración de Flick demuestra que los azulgranas no han renunciado a reforzar su línea ofensiva antes del cierre del mercado de fichajes.

  • El objetivo principal es encontrar un delantero centro, es decir, un jugador para la posición de número 9;

  • Flick confía plenamente en el trabajo de Deco en este asunto;

  • El FC Barcelona venció por 2-1 a Al Ahly;

  • La llegada de un nuevo delantero podría ampliar las opciones ofensivas del FC Barcelona.

La gran intriga ahora es: ¿a quién fichará Deco?

Las palabras de Flick demostraron que el mercado de fichajes aún no está cerrado. ¿Encontrará el club catalán un nuevo nueve o se apoyará en las opciones actuales? La respuesta se conocerá en los próximos días.

¿Qué tipo de delantero necesita el FC Barcelona? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo en Telegram y otras redes sociales.

BarcelonaHansi FlickDecoAl AhlyEgipto
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ranking de ESPN: ¿quién es el mejor centrocampista del mundo?Ranking de ESPN: ¿quién es el mejor centrocampista del mundo?Hoy, 06:20Jasurbek Jaysunov gana la medalla de oro en la Copa del Presidente de AsiaJasurbek Jaysunov gana la medalla de oro en la Copa del Presidente de AsiaHoy, 06:10Todos los resultados de los play-offs de la Conference LeagueTodos los resultados de los play-offs de la Conference LeagueHoy, 06:08Todos los resultados del play-off de la Liga Europa: pierde el equipo de SalahTodos los resultados del play-off de la Liga Europa: pierde el equipo de SalahHoy, 06:03Mercado de fichajes de la Juventus: prioridad y candidatos para los lateralesMercado de fichajes de la Juventus: prioridad y candidatos para los lateralesHoy, 01:39Manchester City quiere fichar al extremo de Palmeiras Allan EliasManchester City quiere fichar al extremo de Palmeiras Allan EliasHoy, 00:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)
El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)