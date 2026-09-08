Huawei Mobile WiFi 5 presentado: eSIM y 9 horas de autonomía

La compañía Huawei presentó oficialmente su nuevo router móvil compacto, el Mobile WiFi 5 (E5586-822-E), en el mercado de la conectividad inalámbrica. Según ixbt.com, este gadget está equipado con tecnología eSIM integrada, lo que permite a los usuarios prescindir de una tarjeta SIM física para conectarse a Internet, proporcionando una gran comodidad en la vida diaria. Así lo informa Ixbt.com informa .

Una de las características principales de esta nueva generación de routers es su carcasa extremadamente ligera y compacta. El dispositivo tiene un grosor de solo 13,7 mm y un peso de 96 g. Estas dimensiones permiten llevarlo fácilmente en cualquier bolsillo o bolso para quienes prefieren tener siempre consigo un router compacto.

Capacidades técnicas y rendimiento

El dispositivo funciona únicamente en la banda de frecuencia de 2,4 GHz, pero los ingenieros han logrado aumentar significativamente el rendimiento de la red. La velocidad teórica de conexión alcanza los 300 Mbps. Según la fuente, en comparación con los modelos de la generación anterior, la velocidad de descarga ha aumentado un 30 %, lo cual es un indicador clave para los usuarios de Internet móvil.

A pesar de su tamaño compacto, el Huawei Mobile WiFi 5 puede conectar varios dispositivos simultáneamente. Concretamente, se pueden conectar hasta 16 gadgets diferentes al router, como smartphones, tablets, portátiles y otros equipos, lo que lo convierte en una solución práctica para grupos pequeños o viajes de trabajo.

Autonomía y facilidad de uso

El funcionamiento fiable del dispositivo está garantizado por una batería de 2400 mAh. Según los datos proporcionados por Huawei, la capacidad de la batería permite un uso continuo de 8 a 9 horas en modo activo. La carga rápida se realiza a través de un moderno puerto USB-C.

El proceso de puesta en marcha del dispositivo también se ha simplificado al máximo. Tras encenderlo, el dispositivo se conecta automáticamente a la red, aunque el usuario puede seleccionar manualmente el operador móvil si lo desea. Inicialmente, el precio recomendado de este router en el mercado chino era de 299 yuanes, pero se anunció que estaría disponible por 269 yuanes durante las ventas iniciales.