Arman Tsarukyan lanza una propuesta impactante: ¿qué le espera al MMA?

La estrella de peso ligero de la UFC, Arman Tsarukyan, invitado al podcast oficial Deep Water , lanzó una idea que podría sacudir el mundo de las artes marciales mixtas. Ante la pregunta de qué regla cambiaría en el deporte, el luchador no dudó.

«No debería haber rounds. Simplemente entras (al octágono) por 25 minutos. Sin rounds, sin paradas, sin descansos. Como una pelea callejera real», dijo Tsarukyan.

La idea de Tsarukyan: ¿Deporte o pelea callejera?

Esta propuesta del luchador de 29 años seguramente generará grandes debates en la comunidad de MMA:

La eliminación de los rounds: Según las reglas actuales, los combates de MMA consisten en 3 o 5 rounds (de 5 minutos cada uno), con un descanso de 1 minuto entre ellos. Tsarukyan propone un formato de combate continuo de 25 minutos;

Acercarse a la realidad: Según «Ahalkalakets», la ausencia de descansos haría que la pelea fuera más natural y «real», exigiendo una condición física y resistencia extremas. Este formato podría devolver al deporte a sus formas originales y menos restringidas.

La carrera de Arman Tsarukyan y su próxima pelea

Echemos un vistazo a la carrera de Tsarukyan, quien expresó estas ideas revolucionarias: