Arman Tsarukyan lanza una propuesta impactante: ¿qué le espera al MMA?

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Arman Tsarukyan lanza una propuesta impactante: ¿qué le espera al MMA?

La estrella de peso ligero de la UFC, Arman Tsarukyan, invitado al podcast oficial Deep Water , lanzó una idea que podría sacudir el mundo de las artes marciales mixtas. Ante la pregunta de qué regla cambiaría en el deporte, el luchador no dudó.

«No debería haber rounds. Simplemente entras (al octágono) por 25 minutos. Sin rounds, sin paradas, sin descansos. Como una pelea callejera real», dijo Tsarukyan.

La idea de Tsarukyan: ¿Deporte o pelea callejera?

Esta propuesta del luchador de 29 años seguramente generará grandes debates en la comunidad de MMA:

  • La eliminación de los rounds: Según las reglas actuales, los combates de MMA consisten en 3 o 5 rounds (de 5 minutos cada uno), con un descanso de 1 minuto entre ellos. Tsarukyan propone un formato de combate continuo de 25 minutos;

  • Acercarse a la realidad: Según «Ahalkalakets», la ausencia de descansos haría que la pelea fuera más natural y «real», exigiendo una condición física y resistencia extremas. Este formato podría devolver al deporte a sus formas originales y menos restringidas.

La carrera de Arman Tsarukyan y su próxima pelea

Echemos un vistazo a la carrera de Tsarukyan, quien expresó estas ideas revolucionarias:

  • Récord profesional: El récord del luchador de 29 años en MMA es digno de elogio: 23 victorias (de las cuales 15 fueron antes del límite) y solo 3 derrotas;

  • Experiencia y habilidad: Tsarukyan debutó en MMA profesional en septiembre de 2015. Ha estado colaborando con la liga más fuerte del mundo, la UFC, desde abril de 2019. Es maestro en lucha y MMA, siendo considerado uno de los luchadores más peligrosos y versátiles de la división;

  • El desafío en UFC 331: En el próximo torneo, Tsarukyan se enfrentará al brasileño Mauricio Ruffyen el octágono. Se espera que esta pelea sea un paso crucial para determinar al contendiente por el título.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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