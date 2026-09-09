Erling Haaland iguala un récord y asegura la victoria del Manchester City

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Erling Haaland iguala un récord y asegura la victoria del Manchester City

El martes por la noche, en el marco de la fase de liga de la Champions League, el Manchester City visitó al club portugués Porto. En un encuentro muy disputado, el equipo inglés se impuso por 2-0, continuando su exitosa racha de la temporada. El delantero Erling Haaland, autor de un doblete, fue decisivo en la victoria, según informa Goal.com. informa .

A pesar del ambiente intenso en el Estadio do Dragao y la fuerte presión del rival, los «Citizens» mantuvieron su ventaja hasta el final. Aunque los locales impusieron un ritmo alto en la primera parte, Haaland abrió el marcador con un cabezazo preciso. Cerca del final, el delantero noruego sentenció el encuentro con un segundo gol a corta distancia.

Un duelo difícil y una victoria importante

En una entrevista con Amazon Prime, Erling Haaland destacó que el partido fue extremadamente duro. Según sus palabras, se luchó cada centímetro del campo y el rival mostró un nivel de juego muy competitivo.

«Fue una batalla muy difícil, con duelos en todo el campo. Son un gran equipo y juegan un fútbol excelente, así que hay que reconocer su mérito», declaró el delantero. Añadió que, bajo alta presión, es necesario rendir en los escenarios más grandes, algo que el equipo logró hoy.

Igualando el récord de Agüero

Según ixbt.com, estos dos goles elevan a 36 el total de Erling Haaland en la Champions League con el Manchester City. De esta forma, en solo 40 partidos, igualó el récord de la leyenda del club, Sergio Agüero, compartiendo ahora el título de máximo goleador histórico del equipo en la prestigiosa competición europea.

Al hablar sobre el ambiente y las exigencias internas, el delantero subrayó que en el vestuario del Manchester City siempre se exige superación. «Debemos ser exigentes entre nosotros, tenemos que ganar. En el Manchester City es obligatorio ganar siempre y conquistar trofeos», concluyó el jugador noruego.

Erling HaalandManchester CityPortoChampions LeagueSergio Agüero
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Jahongir Tursunov
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