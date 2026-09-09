Huawei presenta su nuevo router Mobile WiFi 6 Pro

El gigante tecnológico chino Huawei ha lanzado su más reciente y avanzado router móvil, el Mobile WiFi 6 Pro. Según ixbt.com, este dispositivo de Internet portátil de nueva generación está captando la atención de los usuarios por su funcionalidad extendida y capacidades tecnológicas de vanguardia; actualmente, se aceptan pedidos anticipados en el mercado chino. Así lo informa Ixbt.com informa .

Una de las características más destacadas de este gadget es su capacidad para funcionar sin una tarjeta SIM física tradicional. El dispositivo integra una tarjeta SIM virtual propia de Huawei, lo que permite a los usuarios disfrutar de Internet móvil sin complicaciones adicionales.

Funcionalidades extendidas y calidad de conexión

Los usuarios pueden verificar cómodamente su consumo de datos y activar planes de tarifas a través de la aplicación Huawei Smart Life. Además, la integración con el servicio Skyroam ofrece una ventaja particular para quienes viajan al extranjero.

Según la compañía, al viajar a otros países, se garantiza una conexión rápida a las redes celulares locales sin necesidad de cambiar la tarjeta SIM. El router es compatible con redes 5G de alta velocidad desarrolladas por Huawei y admite la agregación de tres portadoras.

Especificaciones técnicas y pantalla

Para asegurar una recepción de señal estable y de calidad, se han integrado nueve antenas omnidireccionales que garantizan una cobertura circular uniforme. Internet se distribuye a los dispositivos conectados mediante la tecnología Wi-Fi 6 +, con una velocidad máxima combinada en ambas bandas que puede alcanzar los 3570 Mbps.

El panel frontal del router cuenta con una pantalla táctil AMOLED compacta de 1,75 pulgadas. A través de este display, es posible monitorear el estado de la conexión, el volumen de datos restante y otros indicadores importantes, eliminando la necesidad de usar un smartphone para verificar los parámetros básicos.

En un cuerpo delgado de solo 12 milímetros de grosor, se ha integrado una batería masiva de 7000 mAh. Según el fabricante, la batería ofrece hasta 12 horas de autonomía continua, con un precio de lanzamiento en el mercado chino de 1549 yuanes, aproximadamente 230 USD.