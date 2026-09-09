La nueva maniobra de Fury no funcionó: ¡El equipo de Usyk rechazó tajantemente la oferta!

El ex campeón mundial de peso pesado, el polémico boxeador británico Tyson Fury después de que las negociaciones para el esperado combate contra su compatriota Anthony Joshua volvieran a estancarse, ha centrado su atención nuevamente en Oleksandr UsykFury expresó su deseo de cerrar la trilogía con la superestrella ucraniana en noviembre, lanzando un desafío público. Sin embargo, el equipo de Usyk reaccionó con una frialdad y firmeza extremas ante esta iniciativa del «Rey de los Gitanos», poniéndolo en su lugar. ¿Por qué los representantes de Oleksandr no tomaron en serio la oferta de Fury y qué peligroso noqueador está en los planes futuros del ex campeón indiscutible? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: la contundente declaración del equipo de Usyk, las razones para renunciar a todos los cinturones y los detalles precisos del futuro supercombate.

«Usyk no es una opción de reserva»: una respuesta contundente al desafío del británico

El cuerpo técnico y la dirección de Oleksandr Usyk calificaron las palabras de Fury como una simple maniobra de relaciones públicas:

No ser una opción de segunda categoría: El director deportivo del boxeador ucraniano, Sergey Lapin, declaró abiertamente que Usyk nunca sería una «opción de reserva» para reemplazar los planes fallidos de Fury;

Cansados de las palabras vacías: Lapin enfatizó que Oleksandr siempre está listo para grandes peleas, pero que las intenciones serias deben probarse con contratos concretos y ofertas oficiales, no con declaraciones en redes sociales o en la prensa;

Desconfianza hacia el combate de noviembre: Se señaló que la iniciativa de Fury de subir al ring en noviembre no tenía ninguna base oficial desde un punto de vista profesional.

«Usyk no es una opción de reserva para Tyson. Oleksandr siempre está abierto a grandes desafíos, pero las intenciones serias deben confirmarse con ofertas concretas y no con declaraciones sensacionalistas en la prensa», informa el famoso medio Sky Sports citando a Lapin.

Dos derrotas en 2024 y una rivalidad que pasó a la historia

El deseo de Fury de enfrentarse nuevamente a Usyk se explica por sus anteriores derrotas dolorosas:

Primer combate y título indiscutible: En el primer combate histórico celebrado en 2024, Usyk triunfó sobre Tyson por decisión de los jueces, convirtiéndose en el primer campeón mundial indiscutible de peso pesado en 25 años;

Dominio en la revancha: En el segundo enfrentamiento organizado poco después, el boxeador ucraniano volvió a vencer a su oponente británico por puntos, defendiendo con éxito todos sus cinturones;

Renuncia a los cinturones: En el verano de este año, Oleksandr Usyk anunció que había alcanzado todas las cimas del deporte y renunció voluntariamente a todos sus cinturones de campeón.

Un nuevo choque aterrador en la primavera de 2027

La pregunta que más interesa a los aficionados al boxeo es quién será el próximo oponente de Usyk tras renunciar a sus cinturones y cuándo volverá al ring. La conclusión más importante es que, Oleksandr Usyk ya no quiere perder el tiempo con Fury. Actualmente, su equipo está finalizando las negociaciones con el aterrador noqueador estadounidense Deontay Wilder . El enfrentamiento entre los dos grandes boxeadores está previsto para el próximo mes de marzo , y se espera que este duelo sea otra pelea memorable en la historia de los pesos pesados.

¿Crees que la decisión de Oleksandr Usyk de elegir una pelea contra Deontay Wilderen lugar de darle una tercera oportunidad a Tyson Fury fue la correcta? ¿Podrá Usyk resistir los golpes devastadores de Wilder el próximo marzo y ganar de nuevo? ¡Deja tus opiniones y predicciones en los comentarios y comparte esta importante noticia de boxeo con los fans de los deportes de combate!