La Superliga de Uzbekistánen su 21ª jornada ofrece a los aficionados un verdadero drama por el título. Tras la victoria a domicilio del «Pakhtakor», la situación en la parte alta de la tabla se ha intensificado, justo cuando el club «Neftchi» de Fergana recibía al equipo «Surkhon» de Termez en su estadio. Este encuentro, de vital importancia para ambas partes, estuvo lleno de intensidad y duelos encarnizados. Gracias a la habilidad de sus legionarios y a sus rápidas combinaciones ofensivas, los de Fergana lograron una valiosa victoria por 2-1. Entonces, ¿quiénes marcaron los goles en el partido disputado en el estadio «Istiqlol», qué alineaciones presentaron los equipos y cómo consolidó el «Neftchi» su posición en la carrera por el título? Al final del artículo, les presentamos todos los detalles sobre la nueva situación en la tabla de posiciones del equipo de Fergana, que suma 48 puntos, y la diferencia con sus competidores.

Presión ofensiva en Fergana: golpes decisivos de Peritsa y Yovovich

El encuentro comenzó con una clara superioridad territorial y control del balón por parte de los locales:

Gol tempranero de Vladimir Yovovich: Desde los primeros minutos, los de Fergana presionaron fuertemente la defensa rival y abrieron el marcador en el minuto 12: el centrocampista montenegrino Vladimir Yovovich anotó con un disparo preciso (1-0);

El penalti de Stipe Peritsa: En el minuto 31, tras una falta cometida en el área de los visitantes, el experimentado delantero croata Stipe Peritsa transformó el penalti con frialdad (2-0);

La respuesta del «Surkhon» en la segunda mitad: Tras realizar cambios en el descanso, los de Termez recortaron distancias en el minuto 47: Kamronbek Yusupov, que entró desde el banquillo, marcó con precisión (2-1);

Final tenso: En el resto del partido, a pesar de los intentos de los visitantes por empatar, la defensa del «Neftchi» y el portero Botirali Ergashev actuaron con seguridad para preservar la victoria.

«Para nosotros, cada partido es como una final. El rival presionó seriamente al inicio de la segunda parte, pero los chicos mostraron carácter y consiguieron los tres puntos necesarios», destacó el cuerpo técnico tras el partido.

Alineaciones y sustituciones

Los entrenadores presentaron las siguientes alineaciones para estos puntos cruciales:

Alineación del «Neftchi»: Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov (Anvarjon G‘ofurov, 90+3), Vladimir Yovovich (Xurshid G‘iyosov, 45+1), Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Stipe Peritsa (Zoran Marušić, 65), Alisher Odilov (Bilolxon Toshmirzayev, 65), Farruh Sayfiyev, Koffi Kouao, Ratinio;

Alineación del «Surkhon»: Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Doston Tursunov, Humoyun Sherbo‘tayev (Farhodbek Solihjonov, 81), Richard Friday (Sunnatulla Abdullajonov, 68), Tohirjon Ashurboyev, Sarvar Abduhamidov (Kamronbek Yusupov, 46), Behruz O‘ktamov (Mirmaqsud Mirusmonov, 46 / Farruhjon Qodirov, 90+2), Tornike Dzebniauri, Behruz Shukurullayev, Behruz Shaydulov.

Recuperación del liderato en la Superliga

La cuestión más importante que interesa a muchos aficionados del fútbol uzbeko es qué cambios se han observado en la zona de título y en la parte baja de la tabla tras este encuentro. La conclusión más importante es que, el equipo «Neftchi», tras sumar 3 puntos valiosos en casa, alcanzó los 48 puntos, y poco después «Pakhtakor»recuperó el liderato y se convirtió de nuevo en el líder solitario en la tabla online. El club «Surkhon» de Termez permanece en el peligroso puesto 12 con 23 puntos. Este juego estable de los de Fergana ha demostrado claramente que el espíritu de lucha por el título es extremadamente fuerte a medida que se acerca el final de la temporada.

¿Creen que la plantilla y el estilo de juego del «Neftchi» este año son suficientes para ganar el título, o continuará la lucha con el «Pakhtakor» hasta la última jornada? ¿Qué carencias del «Surkhon» explican su permanencia en la parte baja de la tabla? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios y compartan este análisis de la intensa rivalidad del fútbol uzbeko con sus amigos y aficionados al fútbol!