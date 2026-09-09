«¡Marcará 1000 goles!»: Carragher hace una declaración sensacional tras el partido de Haaland

Desde la 1ª jornada de la fase de liga de la nueva temporada de la Champions League, el goleador noruego del Manchester City, Erling Haaland, ofreció otro recital sensacional. En su visita al FC Porto, los «Citizens» ganaron 2-0 gracias a un doblete de su delantero estrella. Tras este fantástico partido, Jamie Carragher, leyenda del Liverpool y de la selección inglesa, convertido en un reconocido experto, hizo una declaración audaz en CBS Sports que sacudió al mundo del fútbol. ¿Cómo evaluó Carragher el fenómeno Haaland, por qué sus dobletes se están convirtiendo en la norma y qué futuro le espera al noruego según el exdefensa? Al final del artículo, revelamos la gran intriga: el estatus de máximo goleador histórico y el hito sin precedentes de los 1000 goles.

Otro doblete en Porto: rutina para Haaland, milagro para los demás

El partido de la Champions League demostró una vez más que el goleador noruego no tiene igual:

Victoria sólida a domicilio: Manchester Cityse impuso 2-0 ante el gigante portugués en el complejo estadio de Dragão;

El doblete de Haaland: Erling Haaland, dueño del destino del encuentro, anotó dos veces, asegurando los primeros 3 puntos de su equipo en la fase de liga;

Estabilidad extraordinaria: Carragher destaca que si cualquier otro delantero marcara un doblete fuera de casa en Champions, sería celebrado como una hazaña heroica, pero los éxitos de Erling se perciben como algo cotidiano.

«Nunca he visto tales resultados en términos de estadísticas y eficacia. Lo fascinante es que ocurre en cada partido; se ha vuelto normal que haga esto una y otra vez», admitió Jamie Carragher.

El mejor de todos los tiempos: un delantero que reescribe la historia

En su intervención en CBS Sports, el experto inglés enfatizó que Haaland está rompiendo los límites del fútbol moderno:

Resultados inigualables: Las rachas goleadoras de Haaland en cada partido abren un capítulo totalmente nuevo en la historia del fútbol mundial;

Sin opciones para los rivales: El delantero noruego se ha convertido en un verdadero terror para cualquier defensa, no solo en la Premier League, sino también en la competición más prestigiosa del continente: la Champions League;

Superar la presión: Su ritmo goleador lo coloca por encima de todas las leyendas del pasado y del presente.

La predicción de los 1000 goles de Carragher

La pregunta que intriga a los aficionados y analistas es hasta qué edad podrá Erling Haaland mantener este ritmo y qué cima marcará el final de su carrera. La conclusión más importante es que, según Jamie Carragher, no existen obstáculos que puedan detener a Haaland hoy en día y, al final de su carrera, podría convertirse en el primer jugador en marcar 1000 goles en partidos oficiales. Carragher afirmó abiertamente que el noruego solo tiene un destino: superará a todos los grandes que le precedieron (como Pelé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi) y será reconocido como el mejor delantero centro de todos los tiempos.

¿Crees que Erling Haaland realmente podrá marcar 1000 goles y superar los récords de Cristiano Ronaldo y Messi, o las lesiones y el cansancio reducirán este ritmo? ¿Es el Manchester City el principal favorito para ganar la Champions League esta temporada? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte este análisis sensacional con tus amigos y aficionados al fútbol!