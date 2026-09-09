Comienza un tour mediático internacional en el marco de la cumbre de los BRICS: delegación uzbeka en Delhi

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Comienza un tour mediático internacional en el marco de la cumbre de los BRICS: delegación uzbeka en Delhi

En la capital india, Nueva Delhi, se ha dado inicio oficialmente a un prestigioso tour mediático organizado para periodistas internacionales en el marco de la próxima cumbre de los BRICS.

En la apertura del evento participaron representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, embajadores de varios países y diplomáticos de alto nivel. Los funcionarios destacaron que esta misión mediática es una plataforma importante no solo para fortalecer los lazos de amistad entre países, sino también para intercambiar experiencias en el espacio informativo global y construir nuevos puentes de cooperación para el futuro.

БРИКС саммити доирасидаги халқаро медиа-тур бошланди: Ўзбекистон делегацияси Деҳлида

Se señala que, como parte del programa de este tour, los miembros de la delegación internacional visitarán no solo Nueva Delhi, sino también Agra (Taj Mahal), Kerala y Mumbai, donde conocerán de cerca el rico patrimonio cultural de la India, sus logros en tecnología financiera y las actividades de las principales instituciones mediáticas.

Como parte de la delegación uzbeka, nuestros representantes están cubriendo los procesos directamente desde el lugar de los hechos.

Siga los materiales detallados y los detalles exclusivos.

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Nodirbek Razzokov
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