Giro inesperado en el Pakhtakor: ¿Jahongir Ortiqxo‘jayev deja el club?

El club de fútbol Pakhtakor de Tashkent podría enfrentar cambios importantes. El experto en fútbol uzbeko Alisher Nikimbayev informó que el presidente del club, Jahongir Ortiqxo‘jayev, ha decidido terminar su relación con el Pakhtakor.

Esta noticia llega en un momento crucial para el club. Los «Leones» tienen su primer partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC en solo tres semanas.

1. ¿Qué información se dio al personal del Pakhtakor?

Según Alisher Nikimbayev, el personal del Pakhtakor fue notificado sobre la decisión de Jahongir Ortiqxo‘jayev de dejar el club.

«Era una decisión esperada, pero es difícil creer que los eventos ocurrieran de manera tan repentina y brusca», comentó Nikimbayev.

Esto sugiere que los cambios en la directiva podrían haber estado bajo discusión previamente. Sin embargo, el momento y la rapidez de los hechos sorprendieron a la comunidad futbolística.

2. El mayor problema: ¿Tiene el Pakhtakor un plan B?

El punto más preocupante del informe de Nikimbayev es la incertidumbre sobre los próximos pasos del club.

En su opinión, no está claro si el Pakhtakor tiene actualmente un plan B listo.

Es decir, si Jahongir Ortiqxo‘jayev realmente deja el club, la cuestión de quién dirigirá al Pakhtakor y cómo lo hará se convierte en la prioridad.

Pregunta principal Situación actual ¿Ha anunciado Ortiqxo‘jayev su decisión oficialmente? No hay confirmación oficial en fuentes públicas por ahora ¿Quién será el nuevo líder del club? Desconocido ¿Está listo el plan de gestión? No hay información precisa ¿Participará el Pakhtakor en la Liga de Campeones Élite de la AFC? Su participación está confirmada

3. Tres semanas para la Liga de Campeones Élite de la AFC

El aspecto más serio de la situación es el factor tiempo.

El Pakhtakor participará en la Liga de Campeones Élite de la AFC 2026/2027, y faltan unas tres semanas para el primer partido del club.

En este punto, un cambio radical en la directiva podría afectar:

planes financieros;

política de transferencias;

trabajo organizativo;

preparación de la temporada.

Por eso,

la posición oficial del Pakhtakor en los próximos días será crucial para los aficionados.

4. Aún no hay confirmación oficial

Es importante señalar que esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

El propio Nikimbayev señaló que es difícil encontrar una declaración oficial que confirme la decisión de Jahongir Ortiqxo‘jayev de dejar el club en fuentes públicas.

Por lo tanto, es correcto tratar esta información como una noticia no anunciada oficialmente. La respuesta principal se conocerá solo después de una declaración oficial de la directiva del Pakhtakor.

Conclusión: Tres semanas decisivas esperan al Pakhtakor

Si la decisión de Jahongir Ortiqxo‘jayev se confirma oficialmente, comenzará una nueva etapa para el Pakhtakor.

Sin embargo, muchas preguntas quedan abiertas:

¿quién será el próximo líder, cómo cambiará el sistema de gestión y qué impacto tendrá esto en la participación en la Liga de Campeones Élite de la AFC? Para los seguidores del Pakhtakor, lo más importante es obtener una respuesta oficial del club. A medida que se acerca el inicio de la Liga de Campeones Élite, es imperativo eliminar rápidamente la incertidumbre que rodea a los «Leones».

«Paxtakor» muxlislari uchun eng muhimi — klubdan rasmiy munosabat kutilmoqda. Chunki Elit OCHL startga yaqinlashar ekan, «sherlar» atrofidagi noaniqlikni tezroq bartaraf etish talab etiladi.