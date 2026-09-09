El flagship Xiaomi 18 Fold iguala la robustez de los smartphones convencionales

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El flagship Xiaomi 18 Fold iguala la robustez de los smartphones convencionales

Xiaomi ha presentado nuevos detalles técnicos sobre su próximo smartphone plegable, el Xiaomi 18 Fold. Según informa ixbt.com, el director ejecutivo Lu Weibing anunció que el diseño y la durabilidad del nuevo dispositivo se acercan a los estándares de los flagships monobloque tradicionales. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Actualmente, uno de los principales problemas en el mercado de los teléfonos plegables es su fragilidad y susceptibilidad a daños mecánicos. Para solucionar estas carencias, los ingenieros de Xiaomi han utilizado materiales de última generación en la fabricación del cuerpo y la pantalla.

Cuerpo robusto y bisagra de nueva generación

El dispositivo cuenta con un cuerpo fabricado en aleación de aluminio de la serie 7, utilizada en la industria aeroespacial. Esta solución aumenta significativamente la rigidez del chasis y lo hace más resistente a impactos externos. Además, el smartphone está equipado con la bisagra Xiaomi Dragon Bone de nueva generación, que cuenta con una estructura de tres etapas y una protección hermética completa.

Para garantizar una durabilidad extrema de la pantalla, se ha utilizado el cristal Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0, complementado con una doble capa de cristal UTG ultrafino. El uso de materiales aislantes orgánicos flexibles en la construcción refuerza aún más la resistencia a los golpes de la pantalla plegable.

Capacidades técnicas y fecha de lanzamiento

Según la información proporcionada, el nuevo Xiaomi 18 Fold cuenta con una pantalla de 5,38 pulgadas y un grosor de solo 5 mm. A pesar de ello, el dispositivo integra una batería de 6000 mAh y un sistema de cámara de 200 MP con óptica Leica.

El fabricante destaca que el smartphone puede resistir caídas de hasta 1,2 metros, y la profundidad media del pliegue en la pantalla no supera los 30 µm. Estos indicadores demuestran que el Xiaomi 18 Fold no tiene nada que envidiar a los flagships monobloque convencionales en términos de robustez. Cabe recordar que ya se han abierto las reservas y que su comercialización está prevista para el 10 de septiembre de este año.

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Abror Shuhratov
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