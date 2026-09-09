LG niega las acusaciones de vigilancia a través de sus televisores Smart TV

El gigante tecnológico surcoreano LG ha respondido oficialmente a las acusaciones de que sus televisores Smart TV realizan una vigilancia secreta de los usuarios y graban sus conversaciones. Según Tom’s Hardware, esta declaración se produce tras una extensa investigación periodística realizada por Gamers Nexus, la cual generó serios debates sobre la seguridad digital y la privacidad de los datos personales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Como contexto, la investigación publicada anteriormente afirmaba que más de 216 millones de televisores LG en todo el mundo tenían la capacidad de grabar la voz de los usuarios incluso cuando estaban apagados. También se informó que los comandos de voz se almacenaban sin cifrar y que se recopilaban datos sobre otros dispositivos en la red doméstica. Esta situación planteó preguntas legítimas entre millones de consumidores sobre la seguridad de sus dispositivos.

La posición oficial de LG

Los representantes de la empresa rechazaron categóricamente estas acusaciones, afirmando que los televisores no realizan ningún proceso de grabación secreta permanente. Según LG, el proceso de transmisión de datos de voz solo comienza en dos casos: cuando se presiona el botón del asistente de voz en el control remoto o cuando se pronuncia claramente la palabra clave «Hi LG».

Asimismo, el fabricante explicó que la función de activación por voz está desactivada por defecto y que el usuario solo puede habilitarla de forma voluntaria. El proceso de reconocimiento de la palabra clave se realiza directamente en el propio televisor. Esto significa que el dispositivo no graba todas las conversaciones circundantes para enviarlas a servidores externos.

Red doméstica y política publicitaria

Al abordar las afirmaciones sobre la detección de otros dispositivos en la red local por parte de los equipos Smart TV, LG calificó esto como una funcionalidad estándar de los televisores modernos. Sin embargo, respecto al análisis de imágenes de dispositivos conectados vía HDMI, la empresa recordó a todos los usuarios los términos aplicables.

Según los datos de la empresa, el análisis de imágenes de dispositivos conectados vía HDMI solo se realiza si el usuario ha dado su consentimiento para recibir publicidad personalizada y recomendaciones. Al mismo tiempo, una de las acusaciones más graves que circulan en la red, el almacenamiento de comandos de voz sin cifrar en servidores, quedó sin comentarios en la declaración oficial de la empresa.