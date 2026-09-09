Alineaciones confirmadas para el partido entre Barcelona y Feyenoord

La primera jornada de la nueva temporada de la UEFA Champions League está en pleno apogeo. El FC Barcelona, uno de los principales aspirantes al título, recibe al renombrado club neerlandés Feyenoord en su estadio. Antes del inicio, los cuerpos técnicos de ambos equipos han revelado oficialmente las alineaciones iniciales. El equipo catalán presenta un esquema muy ofensivo, atrayendo la atención de los aficionados con varios jugadores destacados. ¿Qué estrategia eligió el entrenador del Barça, quiénes serán los pilares del Feyenoord y a qué hora comienza este choque? Al final de este artículo, presentamos los detalles, las alineaciones completas y el horario del encuentro.

del FC Barcelona: Un trío ofensivo brillante

El equipo catalán ha decidido desplegar un fútbol agresivo ante su afición:

Línea defensiva sólida: Joan García custodia la portería, mientras que el joven talento Pau Cubarsí y Andreas Christensen forman la pareja de centrales; Jules Koundé y João Cancelo controlan las bandas.

Centro del campo técnico: Rodri mantiene el equilibrio en el medio, mientras que la creatividad y la organización recaen sobre Pedri y Dani Olmo.

Ataque explosivo: La misión de romper la defensa rival ha sido encomendada al veloz Karim Adeyemi, a uno de los capitanes, Raphinha, y a la joven superestrella Lamine Yamal.

«Cada jornada de la Champions League exige una gran responsabilidad. El Barcelona busca empezar con una victoria convincente en su primer partido en casa», señalan los analistas deportivos.

El plan de contraataque del Feyenoord

Los de Róterdam han convocado a su plantilla más experimentada y luchadora para intentar sumar puntos en su visita a Cataluña:

Bloque defensivo robusto: La defensa, liderada por el portero Ernst, con Read, Watanabe, St. Juste y Mármol, intentará frenar la intensa presión de los locales.

Centro del campo combativo: López, Zechiël y Vanhaute pondrán todo su esfuerzo en el centro del campo para interrumpir el control de balón de los catalanes.

Contraataques rápidos: El trío de ataque formado por Ferri, Valente y Moussa planea aprovechar los espacios en la defensa local durante los contraataques.

Alineaciones oficiales de los equipos

La cuestión más importante para los aficionados al fútbol es el horario de inicio de este esperado duelo de la UCL y las alineaciones completas. La conclusión más importante es que, este partido de la 1ª jornada de la UEFA Champions League está programado oficialmente para las 21:45 hora de Taskent . Los 11 titulares oficiales son los siguientes:

FC Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Andreas Christensen, Pau Cubarsí, João Cancelo, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Karim Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal;

Feyenoord: Ernst, Read, Watanabe, St. Juste, Mármol, López, Zechiël, Vanhaute, Ferri, Valente, Moussa.

¿Cuántos goles crees que marcará el Barça con su potente trío ofensivo liderado por Lamine Yamal y Raphinha? ¿Es capaz el club neerlandés de dar la sorpresa en Cataluña? ¡Deja tus pronósticos y opiniones en los comentarios y comparte los detalles de este apasionante duelo europeo con otros aficionados al fútbol!